مفاجأة - الهلال يتعاقد مع زوران ماميتش لخلافة جيسوس

لم يتم الحديث عن إقالة أو فسخ التعاقد مع جيسوس المدير الفني الحالي للهلال السعودي حتى الآن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إدارة الهلال السعودي اتخذت قرار مفاجيء بالتعاقد مع زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي.

ولم تكشف أي تقارير صحفية مؤخرًا حول رحيل البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال الحالي، حيث أنهى منذ قليل تدريب الفريق اليومي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال توصل لاتفاق مع زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي لتولي تدريب الهلال.

وأشارت التقارير أن من المنتظر أن يصل ماميتش إلى الرياض خلال الأسبوع الجاري، لإتمام التعاقد وقيادة الهلال فيما تبقى من الموسم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة العين الإماراتي وافقت على فسخ التعاقد مع ماميتش بالتراضي وتولي تدريب الهلال.

ويتصدر الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى للحفاظ على اللقب، والتتويج به بعد أن تعاقد مع الكثير من النجوم مؤخرًا.