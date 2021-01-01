تقارير .. الكشف عن عقوبة حمدالله بسبب واقعة الفيصلي

ما مدة إيقاف حمدالله عقب أزمة الفيصلي؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، تطورات موقف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بشأن أزمته في مباراة فريقه أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفيصلي، بهدف دون رد، لينفعل حمدالله أثناء خروجه على حامل الكاميرا.

ووفقًا لما نشرته "قناة 24 الرياضية" السعودية، أن مصادر كشفت لها تفاصيل قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن حمدالله.

وأشارت القناة إلى أن ليس هناك أي مخالفة على حمدالله ضد لاعب الفيصلي وليد الأحمد، وسيتبرأ من هذه الواقعة، ولكن سيوقع عليه عقوبة بسبب تصرفه تجاه المصور.

وأكدت أن العقوبة التي ستوقع على حمدالله خلال الفترة المقبلة، هي إيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات، بسبب تصرفه تجاه المصور.

ويعد حمدالله من أبرز المهاجمين الأجانب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، حيث احتفظ بصدارة الهدافين في آخر موسمين.