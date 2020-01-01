مفاجأة .. الحضري: لدي عرض وأفكر بالعودة للعب

حارس المرمى الأسطوري في مصر قد يلعب من جديد

أكد عصام الحضري حارس المرمى المصري المعتزل أنه يمتلك عرضًا للعودة عن الاعتزال واللعب من جديد، مشيرًا إلى تفكيره الجدي بقبول العرض.

اللاعب صاحب التاريخ الكبير مع الأهلي والمنتخب المصري كان قد أعلن اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أشهر، لكنه أوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أنه تلقى عرضًا من نادي ZED المصري الناشط في الدرجة الرابعة من الدوري المصري.

صاحب الـ47 عامًا قال أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد معه وأنه سيوافق على العرض إن كانت التجربة ستُضيف له ولتاريخه الطويل.

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وأضاف "سأجلس مع إدارة النادي ونتحدث، بعدها سأتخذ قراري من العرض وسأوافق عليه حال كنت سأمثل إضافة للنادي ويُضيف هو لتاريخي".

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وأتم "أنا جاهز للعودة للملاعب واللعب من جديد في أي وقت، فأنا أحافظ على التدريبات بشكل منتظم وأحتفظ بجاهزية بدنية جيدة جدًا رغم اعتزالي قبل عدة أشهر".