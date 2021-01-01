مفاجأة .. التأهل لدوري أبطال أوروبا ليس شرطًا لبقاء هاري كين في توتنهام

مستقبل كين إلى أين؟

قال المدير الفني لنادي توتنهام ريان ميسون إن التأهل لدوري أبطال أوروبا ليس شرطًا لبقاء هاري كين مع السبيرز في ظل حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالنجم الدولي الإنجليزي.

ويبدو أن الموسم الحالي قد يكون الأخير لقائد توتنهام والمنتخب الإنجليزي مع السبيرز حيث أن تصريحاته والحالة المادية للنادي وعدم التأهل المحتمل لأي بطولة أوروبية يؤكدون ذلك.

وفيما يخص ذلك، قال المدير الفني المؤقت ريان ماسون إن توتنهام لا يحتاج إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لإقناع هاري كين بالبقاء في صفوف الفريق اللندني.

هناك الكثير من التكهنات حول مستقبل المهاجم الأول للمنتخب الإنجليزي وسط أنباء تفيد باهتمام من أمثال مانشستر يونايتد وريال مدريد، وظهور ارتباطات أخرى كباريس سان جيرمان مثلًا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان فريق شمال لندن بحاجة إلى إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم من أجل الحفاظ على نجمه ، قال ميسون للصحفيين: "لا أعتقد ذلك، هاري كين يحب النادي ولعب كرة القدم هنا".

وأضاف: "لقد ثبت ذلك خلال آخر سبع أو ثماني مباريات. سنوات. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، الكل يعرف ذلك، نحن نعرف ذلك وأود أن أعتقد أن هاري يعرف ذلك أيضًا".

وتابع: "أهم شيء في الوقت الحالي، واهتمامنا الآن، هو نهاية هذا الأسبوع، لا يمكننا عدم احترام أي خصم ولا يمكننا استثمار طاقتنا في أي شيء آخر سوى المباراة المقبلة".

وأردف: "هذا كل ما يجب أن أقوله في هذا الشأن وما يستحوذ على انتباهنا، اهتمام هاري كين، هو اهتمام النادي بأكمله هذا الأحد، فقط الفوز بالمباراة المقبلة".

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