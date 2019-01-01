مفاجأة.. إنتر قرر بيع إيكاردي قبل وصول ماروتا

ماروتا لم يكن هو صاحب قرار بيع إيكاردي

فجر جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر الإيطالي مفاجأة كبرى بالحديث عن اتخاذ قرار بيع ماورو إيكاردي من قبل إدارة النادي قبل وصوله إلى منصبه الحالي.

وكان إيكاردي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لكدة عام واحد مع أحقية الشراء في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وجاء رحيل إيكاردي بسبب أزمة مع الإدارة حول تصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وحول مماطلته في تجديد عقده مع الفريق.

وذهبت المؤشرات إلى أن القرار قد اتخذ من قبل جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي الجديد للنيراتزوري والذي وصل إلى النادي في ديسمبر من العام الماضي.

ولكن الرجل فجر مفاجأة كبرى في حوار مع كورييري ديلو سبورت، حيث ذكر أن القرار قد اتخذ من قبل إدارة النادي قبل وصوله إلى منصب المدير الرياضي.

وأضاف: "لا يمكنني الإجابة حول أي شيء يتعلق بإيكاردي، لست أنا من اتخذ قرار بيعه، لقد تم تحديد كل شيء قبل وصولي إلى هنا"

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يذكر أن التقارير الصحفية تؤكد عزم باريس سان جيرمان تفعيل خيار الشراء في عقد إيكاردي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.