مفاجأة.. أندية إنجلترا لم تنسحب من دوري السوبر وتؤمن بعودة البطولة!

تقارير صحفية تؤكد إصرار سداسي الدوري الإنجليزي الكبار على بطولة دوري السوبر الأوروبي.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الأندية الإنجليزية التي كانت قد أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي لم تنسحب بشكل رسمي بعد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن الأندية لا تزال تحلم بالبطولة والمزايا الخاصة بها.

وأوضحت الصحيفة أن الفرق لم تغادر البطولة بصفة رسمية ونهائية بعد، بحسب ما ذكر مصدر مطلع خاص بهم.

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وأكدت كذلك أن تلك الفرق حتى لو أرادت أن تغادر بشكل نهائي فلا سبيل إلى ذلك مثلما أكد فلورنتينو بيريز رئيس رابطة البطولة وريال مدريد.

وتعد الفرق الإنجليزية التي كانت قد أعلنت مشاركتها في البطولة هي مانشستر يونايتد وسيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي.

وترى تلك الأندية أن البطولة ستعود من جديد للسطح لكن بتعديلات معينة ستتم عليها ثم سيتم إعادة إطلاق البطولة من جديد والإعلان عنها.

جدير بالذكر أن بطولة دوري السوبر الأوروبي كانت قد لاقت الكثير من النقد والهجوم بعد الإعلان عنها مما دفع تسعة أندية من الـ 12 المؤسسين لإعلان الانسحاب قبل مرور أسبوع.