مفاجأة .. أراوخو بدأ مباراة برشلونة ويوفنتوس مصابًا وتفاقمت إصابته

الإصابات تتوالى على برشلونة

أعلن برشلونة إصابة مدافعه الشاب رونالد أراخو على مستوى الفخذ الأيمن خلال الشوط الأول من مباراة يوفنتوس مساء أمس الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم.

وكشف أكثر من صحفي إسباني مفاجأة بالنسبة للاعب الشاب، حيث بدأ أراوجو مباراة الأمس في تورينو بتمزق صغير يزيد عن نصف سنتيمتر تفاقم مع المشاركة.

وحسم برشلونة قمة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء ، في مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص الضائعة هنا وهناك.

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من جهته، فإن أراخو رفض أن يغيب عن المباراة بسبب غياب المدافع جيرارد بيكيه الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الفريق الكتالوني الأولى في دوري الأبطال.

لذلك، كان المدافع الشاب يعرف حاجة الفريق إلى خدماته في هذه المواجهة الصعبة والمصيرية بالنسبة لمجموعته في دوري الأبطال، ولعب حتى لم يعد قادرًا على ذلك.

برشلونة قال إن التشخيص المبدئي يفيد بإصابة اللاعب على مستوى عضلة الفخذ، في انتظار نتائج الفحوصات للوقوف على مدى إصابته وخطورتها ومدة غيابه.

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 28, 2020

وقد لا يسافر المدافع الأوروجوياني للعب مع منتخب بلاده مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وسجل موراتا هاتريك من أهداف ملغية بسبب حالات التسلل، في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا ، وفي أولى مباريات ليونيل ميسي بعد استقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة.

يوفنتوس وبرشلونة يشعلان معركة رونالدو وميسي عبر تويتر

يذكر أن برشلونة ويوفنتوس سيتواجها في مباراة الإياب في مباراة ينتظر فيها الجميع أن يلعب كريستيانو رونالدو أمام ميسي بعد أن انقطعت مواجهاتهما منذ رحيل الدون عن ريال مدريد.