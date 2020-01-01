مفاجآت بالجملة في كواليس صفقة انتقال هالاند إلى بوروسيا دورتموند

الأمر استغرق دراسة ومتابعة على مدار سنوات!

كشفت وسائل الإعلام عن أدق تفاصيل عقد ارتباط المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند بناديه الجديد بوروسيا دورتموند.

وانتقل الوحش الاسكندينافي الصغير إلى معقل "سيجنال أيدونا بارك" مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، بعد موافقة ناديه السابق ريد بول سالزبورج على بيعه، مقابل حوالي 20 مليون يورو.

وقالت شبكة "ذا أتليتك"، إن إدارة أسود الفيستيفاليا بذلت مجهودًا كبيرًا لتفعيل النقل بداية من النصف الثاني من الموسم، وليس الانتظار لفصل الصيف القادم.

ولفت التقرير إلى أن النادي الألماني لم يستهدف صاحب الـ19 عامًا في الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية، لكن منذ أن تم تصعيده من قطاع ناشئين ناديه الأسبق مولدي إلى الفريق الأول تحت قيادة أوليه جونار سولشاير.

وذكر المصدر أن مستشار البوروسيا ماتياس سامر، زار سالزبورج أكثر من مرة العام المنقضي، لمتابعة تطور هالاند عن كثب في التدريبات والمباريات الرسمية، قبل اتخاذ قرار التوقيع معه.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن النية داخل "سيجنال أيدونا بارك"، كانت تتجه لخيار ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، أثار مخاوف دورتموند، لإمكانية فقدانه بعد تكالب الأندية الكبرى عليه، أبرزهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبحسب نفس الشبكة، فإن المدير التنفيذي هانز يواكيم فاتسكه لعب دور "عراّب" الصفقة، بجلوسه مع والد اللاعب عدة مرات، وهو الأمر الذي لم يُفصح عنه اللاعب لأصدقائه في مانشستر يونايتد.

وفي ختام التقرير المطول، أشار التقرير إلى أن علاقة مينو رايولا الجيدة بالنادي الألماني منذ صفقة هنريخ مخيتاريان عام 2013، ساهمت في إتمام الصفقة بهذه السهولة، بالإضافة إلى ذلك، موافقة دورتموند على وضع شرط جزائي في عقده، كأول لاعب يحصل على هذه الميزة منذ ماريو جوتسه عام 2013، وتُقدر بنحو 58.5 مليون، لكن بعد مرور 4 سنوات من عقده.