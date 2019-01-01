مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

تشكيل غير متوقع لمنتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري عن تشكيل الفراعنة الذي سيخوض مواجهة كينيا ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون العام بعد المقبل.

منتخب مصر بقيادة جديدة في أول مهمة رسمية لحسام البدري المدير الفني الذي حل بدلًا من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل بخروج مصر من أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت على أرض الفراعنة من دور الـ16.

حسام البدري أعلن التشكيل به عدة مفاجآت، على صعيد خط الوسط وأيضًا في الشق الهجومي، بإشراك محمود كهربا كمهاجم صريح، وأيضًا تواجد عمرو السولية بجوار طارق حامد، بدلًا من محمد النني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي

الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا - حسين الشحات

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد عواد "حارس مرمى" - باهر المحمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – مروان حمدي – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد جمعة – محمد النني – حسام حسن – كريم طارق – أحمد زيزو

ويستعد منتخب مصر أيضًا لمواجهة نظيره جزر القمر يوم 18 خارج أرضه، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، حيث يتواجد في المجموعة معهم أيضًَا منتخب توجو.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام البدري بتحقيق العلامة الكاملة خلال المباراتين القادمتين من أجل أخذ خطوة نحو التأهل مبكرًا في مشوار العودة إلى قمة إفريقيا من جديد.

وكان منتخب مصر قد لعب تحت قيادة البدري مباراتين وديتين، الأولى أمام بوتسوانا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، والثانية أمام ليبيريا وانتهت بنفس النتيجة وأحرز الهدفين حمدي فتحي.​