"مغتصب لا يعرف إلا القتل".. هجوم عنيف على إبراهيموفيتش في فيرونا

في فيرونا، ستكون مباراة ميلان ضد فريق المدينة مشتعلة على الصعيد الكروي، إذ إن ميلان يطمح لمواصلة السير نحو لقب طال انتظاره في الدوري الإيطالي.

لكن السخونة لن تكون متعلقة بكرة القدم فحسب، بل تتخطى ذلك إلى خارج كرة القدم وبالتحديد فيما يتعلق بالنجم المثير للجدل دائمًا، زلاتان إبراهيموفيتش.

فأعضاء حركة "سينتو بيرسينتو أنيماليست" المهتمة بحقوق الحيوانات يبادرون إبراهيموفيتش بلافتة كبيرة على بوابة ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي في فيرونا تنتقد تصرفاته.

ليست تلك التصرفات ذات علاقة بكرة القدم، وإنما لهواية إبراهيموفيتش في صيد الحيوانات، وهو الأمر الذي لا يروق المنظمة الحقوقية.

ماذا قالت جماهير فيرونا عن إبراهيموفيتش؟

اللافتة مكتوب عليها: "إبراهيموفيتش صياد.. العشب الأخضر لا يزيل الرائحة" في إشارة إلى أن شهرة اللاعب على مستوى المستطيل الأخضر لا ينسيهم الفعل المشين من وجهة نظرهم بصيد الحيوانات.

اللافتة محاطة بملصقات أخرى مكتوب عليها: "مغتصب" و"قاتل" و"صياد" في هجوم قاسٍ على السويدي.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش حصل على ترخيص حكومي لصيد الحيوانات النادرة بما في ذلك الأسود، بل إنه يملك جزيرة في بحر البلطيق يخصصها لأغراض الصيد.

البيان الرسمي عن المنظمة عن الأمر يرى أن "القتل هو أعظم متعة عند إبراهيموفيتش" متطرقين إلى مزاولة زوجته لذات الفعل وهو الصيد، ويختتم البيان انتقاده العنيف لإبرا قائلًا: "العديد من مشجعي كرة القدم لا يعرفون ذلك، حرصنا على تذكيرهم، لا شيء نقوله بشأن ميلان، لكن مثل هؤلاء الأفراد لا يستحقون منا سوى السخط!".

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