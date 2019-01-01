مغامرة التطعيس في الصحراء مع iPhone 11 Pro

مغامرة مميزة من قلب الصحراء تم التقاطها بiPhone 11 Pro

ممارسة التطعيس هي من أكثر الهوايات المحببة على عشاق القيادة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ففي نهاية الأسبوع تنطلق المركبات الرباعية والدراجات الترابية إلى قلب الصحراء، حيث يلتقي الأصدقاء لقضاء أوقات ساحرة تتعدى مجرد كونها نزهة هادئة على كثبان الرمال الأخاذة.

وكالعادة قام بعض من أفضل مغامري القيادة في صحراء السعودية مثل ريما الجفالي وأحمد بن خنين، بتعديل مركباتهم وتهيئتها في ورش ضواحي الرياض قبل الانطلاق إلى وجهتهم الصحراوية، كما زوّدوها بما سيدفع بقدراتها إلى أقصى الحدود، إلى جانب أجهزة iPhone 11 Pro لتصوير ارتقائهم للكثبان الرملية ومناواراتهم بين الصخور والحصى.

وتمر ساعات النهار بسرعة في هذه الأجواء المثيرة في صحراء الخرارة، حيث يحافظ السائقون على وتيرة السرعة الفائقة والمناورات المثيرة والمذهلة على الرمال الذهبية الناعمة في الحديقة الوطنية.

وتعبر ريما عن سعادتها عند ممارستها هذه الرياضة قائلة ”أكيد مبسوطة! كيف الواحد ما يكون مبسوط وعنده السيارات والسرعة والمساحة. ما في شك!“

اختبرت هذه الرحلة قدرات النظام ثلاثي الكاميرات الجديد في iPhone 11 Pro، وميزات الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة والكاميرا الواسعة للغاية. ذلك بالإضافة إلى الفيديو الأعلى جودة في iPhone، بوضوح 4K، والزجاج الأكثر متانة في iPhone.

تم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

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