مع مزحة إيلون ماسك.. ملاك مانشستر يونايتد يفكرون في بيع حصة من النادي!

الملاك يفكرون في بيع حصة من النادي مع امتلاكهم للقيادة

أثار رجل الأعمال والملياردير الشهير إيلون ماسك الجدل على موقع تويتر بالأمس بسبب مزحة قد كتبها في تغريدة تخص نادي مانشستر يونايتد.

ماسك قد أوضح أنه سوف يشتري فريق الشياطين الحمر، الأمر الذي جعل البعض من عشاق الفريق الإنجليزي في حالة سعادة وبعضهم في حالة ترقب لما سوف يحدث.

ماذا حدث؟

بينما كان ماسك في نقاش حول "الأيديولوجية السياسية" على موقع تويتر، أنهى الموضوع بالرسالة التالية: "أيضًا، سوف أشتري مانشستر يونايتد مرحبًا بك".

وبعد إثارة الجدل وكثرة التساؤلات حول صحة هذه التغريدة من ماسك أم أنها كانت فقط مزحة من رجل الأعمال، أوضح إيلون: "لا، هذه فقط مزحة طويلة الأمد على تويتر. لن أقوم بشراء أي فريق رياضي".

هل يبيع ملاك مانشستر يونايتد النادي؟

عائلة الجليزر هي المالك الحالي لمانشستر يونايتد، بعد أن اشتروه في عام 2005 بحوالي 790 مليون جنيه استرليني، مع ارتفاع قيمة النادي منذ ذلك الحين.

ويوجد بعض الأصوات الغاضبة لدى عشاق فريق الشياطين الحمر حول إدارة عائلة الجليزر للنادي، حيث يعتبرون أن الملاك يتعاملون مع يونايتد على أنه مصدر للربح فقط وليس لتحقيق البطولات الرياضية.

ووفقًا لـ "Bloomberg" فقد أجرى ملاك يونايتد مناقشات أولية حول إمكانية جلب مستثمر جديد، لشراء حصة "أقلية" (أقل من 49% من الأسهم) أمام أسهم العائلة المالكة.

في حين أنهم ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السيطرة بالكامل، يُعتقد أن عائلة الجليزر منفتحون الآن على بيع حصة أقلية في النادي.

وتقدر قيمة النادي الحالية بحوالي 5 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم المرجح لموافقة الملاك لبيع النادي بصورة كاملة إذا تغيرت الرؤية.