مع سقوطه أمام القادسية .. النصر يحقق رقمًا سلبيًا تاريخيًا في الدوري السعودي للمحترفين

النصر يسقط بالهزيمة أمام القادسية

واصل النصر السقوط للمباراة الثانية على التوالي، بالهزيمة أمام القادسية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي سقط للمباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة في اللقاء ضمن الجولة 18 أمام الشباب برباعية نظيفة صادمة، ولكن لم تكن الهزيمة هي الشيء السلبي الوحيد اليوم.

النصر أهدر ركلة جزاء أمام نظيره القادسية، ليواصل مسلسل ضياع ضربات الجزاء في الفترة الأخيرة، حيث لم ينجح البرازيلي بيتروس من تسجيلها.

ووصل عدد ركلات الجزاء المهدرة من النصر في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، إلى 6 ركلات ليكون العالمي أكثر فريق ركلات جزاء في موسم واحد من انطلاق دوري المحترفين موسم 2008/2009.

ونجح النصر في الموسم الحالي تسجيل 5 من أصل 11 ركلة جزاء تحصل عليهم لاعبيه خلال الـ19 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر في المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 مباريات وتلقى 8 هزائم.