مع رحيل سيتيين المنتظر .. تشافي يؤكد جاهزيته لتدريب برشلونة

تشافي يؤكد جاهزيته لتدريب برشلونة...

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري، موقفه من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة،حيث أنه يتطلع إلى العودة للكامب نو.

وكان برشلونة قد تفاوض من فترة مع تشافي لتدريب الفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي، ولكن فشل النادي في ذلك وتعاقد مع كيكي سيتيين في النهاية.



وقال تشافي في تصريحات صحفية: " أكبر حلم أحلم به الآن هو أن أكون مدرب برشلونة والعودة إلى البارسا لتحقيق النجاح، ليس لي، ولكن لهؤلاء اللاعبين ولكي ينجح برشلونة، الطاقم الفني لدي يستعد كثيرًا ويجعلنا متحمسين للغاية ”.



وأضاف :" أنا رجل النادي ، أريد العودة في الوقت المناسب لبدء المشروع من الصفر"



وأردف :" لقد قلت ذلك عدة مرات، أود أن أتمكن من اتخاذ قرارات كرة القدم في برشلونة".

وأكدت عدة مصادر لجول أن برشلونة قرر الاستغناء عن مدربه كيكي سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف النتائج والعروض الفنية الهزيلة منذ توليه المهمة.

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وتابع: " تدريب برشلونة بعد الانتخابات سيكون مثالياً بالنسبة لي ، وأنا لا أستبعد ذلك"



واختتم :"برشلونة طلبني في يناير لكني أخبرتهم بأن الظروف والتوقيت غير مناسبين، آمل أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى".

يذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٦٩ نقطة من أصل ٣٢ مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.