مع تعثر تجديدعقده .. بيكهام يسعى للتعاقد مع راموس

هل ينضم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام

يحاول أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي ديفيد بيكهام ضم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى فريقه.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على صيغة العقد الجديد.

وحول ذلك، كشفت صحيفة آس الإسبانية عن محاولات بيكهام المستمرة لإقناع راموس بإنهاء مسيرته مع إنتر ميامي والانضمام إلى الدوري الأمريكي.

المزيد من الفرق

وأضافت آس أن الأمر ليس جديدًا على بيكهام الذي كان يغريه منذ سنوات للعب في الولايات المتحدة وإنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم هناك.

كل المؤشرات في الوقت الحالي تقول إن قائد الفريق الملكي سيتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده لمدة موسمين، ولكن لا شيء حدث حتى الآن.

وانتقل مؤخرًا كل من جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي إلى النادي الأمريكي ويأمل بيكهام في ضم العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية إلى هناك.

زيدان : لست قلقًا على هازارد وراموس من الأفضل في التاريخ

يذكر أن سيرخيو راموس يتمتع بصداقة شخصية مع ديفيد بيكهام منذ سنوات طويلة، تلك التي يريد النجم الإنجليزي استغلالها لكي ينقل قائد ريال مدريد إلى الولايات المتحدة.