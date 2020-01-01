مع اقتراب فقدان حكيمي .. ريال مدريد قد يخسر موهبة جديدة

موهبة جديدة قد تغادر النادي الملكي

يقترب نادي فياريال من خطف موهبة ريال مدريد المعار إلى ليجانيس، أوسكار رودريجيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد قد يفقد خدمات أشرف حكيمي، لاعبه المعار إلى بوروسيا دورتموند، مع اقتراب إنتر من الحصول على خدماته مقابل 40 مليون يورو.

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أوسكار يقدم مستويات جيدة مع ليجانيس وهو أكثر لاعب -بالتساوي مع هداف برشلونة ليونيل ميسي -تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فياريال يتحرك للحصول على خدمات أوسكار بعد تعقد مسألة تعاقد ليجانيس مع اللاعب بصورة نهائية، إذ يتمسك ريال مدريد بمبلغ 10 ملايين يورو كحد أدنى لبدء المفاوضات.

ويتفاوض الغواصات الصفراء مع وكيل أعمال اللاعب، رينيه راموس، ويرغبون في الحصول على خدماته، إلا أنّ النادي الملكي يشترط وجود بند إعادة الشراء في عقد اللاعب للموافقة على بيعه.

أوسكار هو صاحب أعلى معدل تهديفي من ضربات حرة في الدوريات الخمس الكبرى بنسبة 25%، إذ سجل 4 أهداف من 16 محاولة فقط.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي في النقاط مع برشلونة بعد مرور 31 جولة، إلا أنّ النادي الملكي متفوق في المواجهات المباشرة.