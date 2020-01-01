مع اقتراب رحيل سواريز .. كافاني يعرض نفسه على برشلونة

مهاجم باريس سان جيرمان كافاني يقترب من برشلونة لخلافة لويس سواريز

أصبح المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعبًا حرًا مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم، لذلك فهو يبحث عن نادٍ في الوقت الحالي.

وفي ذلك الإطار، ارتبط كافاني بعدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد وليدز يونايتد وأتلتيكو مدريد وأندية أخرى، ولكن كل هذه الصلات انقطعت وظل صاحب الـ 33 عامًا لاعبًا حرًا.

وفي ذلك السياق، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن كافاني قد اتصل بإدارة برشلونة مرتين خلال هذا الصيف ليعرض نفسه على النادي الكتالوني.

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في الوقت الحالي يبحث برشلونة عن مهاجم مع اقتراب رحيل لويس سواريز أو على الأقل عدم مشاركته كلاعب أساسي، وهذا ما يجعل خيار تعاقده مع كافاني مطروحًا.

أما بالنسبة لكافاني فهو يبحث عن نادٍ ليبدأ معه الموسم الجديد، لذلك قد تكون هاتين المشكلتين بالنسبة لبرشلونة ولكافاني مرتبطتين بحل واحد، وهو ارتداء المهاجم الأوروجوياني لقميص النادي الكتالوني.

يدرك كافاني أن عقدًا لمدة موسمين فقط سيكون منطقيًا نظرًا لتقدمه في العمر، ولتفكير برشلونة في مهاجم المستقبل لاوتارو مارتينيز خلال الفترة الحالية أيضًا.

كافاني بدأ يشعر بالخطر، حيث بدا قريبًا جدًا من أتلتيكو ​​مدريد في الأسابيع الماضية لكن كلا الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق مع بعضهما البعض.

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في وقت لاحق، حدث نفس الشيء مع بنفيكا، لذلك لا يزال المهاجم المخضرم بدون فريق مع بقاء ما يزيد قليلاً عن أسبوعين حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.