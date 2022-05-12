مع اقتراب رحيله .. بلايلي يتلقى 3 عروض أوروبية

أكدت تقارير صحفية، على أن الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق نادي بريست الفرنسي، تلقى عروضًا أوروبية خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب رحيله من فريقه الحالي.

بلايلي انتقل إلى بريست خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما قام نادي قطر بفسخ التعاقد معه، ليرحل وينتقل للنادي الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وأشار موقع "لو 10 سبور" الفرنسي، إلى أن بلايلي يحظى باهتمام من 3 أندية يونانية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الصحيفة أن أندية أولمبياكوس وآيك أثينا وأريس سالونيك، تريد التعاقد مع يوسف بلايلي خلال الفترة المقبلة، في ظل اقترابه من أن يصبح لاعبًا حرًا.

وحقق نادي أولمبياكوس بطولة الدوري اليوناني مؤخرًا، بينما احتل فريق نادي آيك أثينا المركز الثالث، ويحتل فريق أريس سالونيك المركز الرابع.

وفي نفس السياق، لم تحدد إدارة نادي بريست حتى الآن موقفها من تمديد التعاقد مع يوسف بلايلي، حيث هناك مؤشرات إلى احتمالية الاتفاق مع اللاعب الجزائري على التمديد.

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ويعد يوسف بلايلي واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف المنتخب الجزائري، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي مدربه جمال بلماضي.