مع اقترابه من أرسنال - ما الذي قاله دينيس عن إيمري؟

تصريحات سابقة لدينيس تحدث فيها عن إيمري مدرب أرسنال, تعرف عليها

أشاد دينيس سواريز، لاعب برشلونة، بإمكانيات أوناي إيمري، مدرب أرسنال، في حوار سابق له خلال فترة الثنائي في إشبيلية.

دينيس لعب لإشبيلية موسم 2014-2015 وحقق بطولة الدوري الأوروبي.

وقال سواريز في حوار عام 2015 مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "إنّه أحد أفضل المدربين في العالم، يستطيع دائمًا أن يخرج أفضل ما في كل لاعب".

وتابع: "إنّه يهتم بكل لاعب لديه ويضع هؤلاء الذين في أفضل أحوالهم للمشاركة في المباريات، لقد لعبت معه لمدة موسم وأنا فخور بهذه الفترة".

فابريجاس يترك قبعة الساحر ويودع جماهير تشيلسي 🧙‍♂️🎩🙁



(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/uVwZwOEUec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

واختتم: دائمًا ما يتحدث مع اللاعبين في اللحظات الجيدة والسيئة ويحاول أن يتأكد من مدى جاهزية كل فرد. طريقة تعامله مع اللاعبين استثنائية".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد اقتراب سواريز من الرحيل عن برشلونة في يناير الجاري.

دينيس قد ينضم إلى صفوف أرسنال مع اقتراب آرون رامسي مغادرة الفريق.