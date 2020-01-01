مع أنباء اقتراب رحيله .. هل يتأثر النصر بغياب جوليانو؟

هل يرحل جوليانو عن النصر قبل بداية الموسم الجديد؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي فنربخشه اقترب من التعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب فريق نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

فنربخشه دخل في منافسة مع جلطة سراي، من أجل التعاقد مع جوليانو دي باولا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النصر.

وأشارت صحيفة "myne" التركية، إلى أن جوليانو اختار العودة إلى صفوف فريقه السابق فنربخشه، حيث سيرتدي قميص فريقه بداية من الموسم المقبل.

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وهل يتأثر النصر في حالة رحيل جوليانو عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بداية من الموسم المقبل؟ وكيف ستكون طريقة اللعب؟

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أرقام جوليانو الموسم الماضي

لعب جوليانو مع النصر 26 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، سجل فيهم 10 أهداف، وصنع 5 أهداف لزملائه بالفريق، وسدد 60 كرة على المنافسين.

ومنح جوليانو لزملائه 42 فرصة للتسجيل، لم يتم استغلال منها إلى 5 فرص للتسجيل، منهم 11 فرصة كبيرة، ومرر الكرة 1443 مرة، منهم 1271 تمريرة صحيحة، وأرسل 27 كرة عرضية.

بديل جوليانو

سيمتلك نادي النصر اللاعب الأنسب ليكون بديلًا للبرازيلي جوليانو، وهو عبد المجيد الصليهم، الذي سينضم لصفوف العالمي بداية من الموسم المقبل.

الصليهم يستطيع اللعب والقيام بنفس أدوار جوليانو دي باولا بداية من الموسم المقبل، وبالتالي البديل الأنسب للاعب البرازيلي سيكون متوافرًا.

تغيير طريقة اللعب

قد يلجأ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، لتغيير طريقة لعبه، في حال عدم قدرة البدلاء في القيام بمهام جوليانو مع الفريق.

فيتوريا قد يلعب بطريقة 4-4-2 بدلًا من 4-2-3-1 التي يعتمد عليها حاليًا، على أن تكون صناعة اللعب من العمق، في ظل وجود نور الدين أمرابط وعبد الفتاح عسيري كأجنحة، ويلعب موسى أو عبد الفتاح آدم في قلب الهجوم بجوار عبد الرزاق حمد الله.