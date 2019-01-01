معين الشعباني عن تتويج الترجي: أمور إدارية والوداد كان يعلم تعطل الفار

مدرب الترجي يتحدث عن تتويج فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لفريق نادي الترجي التونسي، سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

الترجي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما انسحب الوداد بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال المباراة، وعدم احتساب هدف صحيح للفريق المغربي.

الشعباني قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "التتويج لم يكن سهلًا، والترجي حصل على اللقب بدون أي هزيمة، وأفضل خط دفاع وأيضًا هجوم".

مدرب الترجي تابع: "جميع لاعبي الفريق كانوا مركزين، والمهمة كانت صعبة للغاية، والبطولة كانت صعبة، لأنه كان علينا الدفاع عن اللقب".

الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد انسحاب الوداد من مباراة الإياب.. 🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/QVKL948z4r — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وأردف: "الحكم تحدث مع قائدي الفريقين، وأبلغهم بأن تقنية الفار معطلة، ولكن الوداد أوقف المباراة ورئيس الاتحاد الإفريقي كان شاهدًا على هذا الأمر".

وواصل: "هذه أمور إدارية وليس من حقي التحدث عنه، والوداد قرر الانسحاب من البطولة القارية، وقرر عدم استكمال المباراة".

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وحصل الترجي على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.