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دوري أبطال أفريقيا

معين الشعباني: حاولنا إرهاق بلاتينيوم وغياب الجماهير كان مؤثرًا

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مدرب الترجي التونسي يتحدث عن فوز فريقه على بلاتينيوم الزيمبابوي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على أن الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي كان أمرًا ضروريًا، في مشوار فريقه بدوري أبطال إفريقيا.

مدرب الترجي قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" القطرية: "بعد التعادل في أول مباراة خارج ملعبك، أصبح الفوز في المباراة الثانية على ملعبك أمرًا ضروريًا".

معين الشعباني تابع: "أرضية الملعب كانت صعبة وغياب الجماهير صعب علينا المواجهة، ولكن نجحنا في النهاية تحقيق الفوز بنقاط المباراة".

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وأشار مدرب الترجي التونسي إلى أن فريقه كان يحاول الاحتفاظ بالكرة وإرهاق المنافس، وفي النهاية استطاع أن يحقق فوزًا مهمًا.

وتحدث معين الشعباني عن التعاقدات فريقه الجديدة، حيث قال: "إدارة الترجي لم تقصر في فترة الانتقالات وقامت بالتدعيم في كل المراكز التي نحتاجها".

وعن تدعيمات خط الدفاع، قال مدرب الترجي: "نمتلك 6 مدافعين، شمس الدين الذوادي وخليل شمام واليعقوبي والمشاني وأيمن محمود وعفيف جبالي، وأرى أن المنظومة الدفاعية جيدة".

الترجي حقق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، البطولة الإفريقية.

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