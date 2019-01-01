معين الشعباني: تأهلنا للنهائي بفضل لاعبي الترجي وسعيد بفوزي البنزرتي

باب سويقة في النهائي للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، أن تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا لم يكن سهلًا، مرجعًا الفضل للاعبي فريقه.

باب سويقة تأهل للنهائي بعدما فاز أمام مازيمبي الكونغولي في الذهاب بهدف وحيد، ثم تعادله سلبيًا في الإياب بالكونغو.

وقال الشعباني، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله على التأهل للنهائي، الانتصار على مازيمبي لم يكن سهلًا كما توقع البعض، لأنه فريق محترم جدًا، ونحن كنا نعلم متمامًا أن المباراتين أمامه في غاية الصعوبة".

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وأضاف: "قبل المباراة حذرت اللاعبين من الناحية الذهنية، لكنهم كانوا رجال وهذا التأهل بفضلهم هم سواء من الناحية الالتزام التكتيكي العالي وروح القتالية العالية".

وعن مواجهة الوداد في النهائي، علق مدرب باب سويقة: "من كل قلبي أبارك لفوزي البنزرتي؛ المدير الفني لوداد الأمة، سعيد له حقًا لأنني عملت معه من قبل في الترجي، وعشنا فترات جيدة وصعبة سويًا، وإن شاء الله النهائي سيكون عرسًا كرويًا كبير، لأن الترجي والوداد كبيران".

يذكر أن وداد الأمة صعد بتغلبه على صن داونز في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد في الذهاب، وتعادلهما سلبيًا في الإياب بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام ذهاب النهائي في 24 من الشهر الجاري، على أن يُلعب الإياب في 31 من الشهر نفسه.