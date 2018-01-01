معين الشعباني : العين فريق قوي هجومياً وسنلعب على نقاط الضعف

يلتقي نادي الترجي أمام منافسه العين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، على صعوبة المواجهة المقبلة أمام نادي العين الإماراتي.

ويلتقي نادي الترجي أمام منافسه العين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات.

إذاعة "موزاييك" التونسية نقلت تصريحات الشعباني التي قال فيها : "الفريق العيناوي ظهر بشكل مميز في المباراة الأولى، ونجح في العودة بالنتيجة رغم التأخر بنتيجة 3\0. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان العين قد تخطى ويلينجتون النيلوزيلندي بطل أوقيانوسيا بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

مدرب بطل أفريقيا أضاف : "العين يمتلك إمكانات هجومية رهيبة، ينبغي علينا أن نكون مركزين لتفادي تلقي أهداف".

🚨 رسميًا .. أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بطلاً لكوبا سود أمريكانا 2018 لأول مرة في تاريخه بعد التفوق على جونيور الكولومبي 4-3 بركلات الترجيح pic.twitter.com/jex04sZ00H — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وأنهى الشعباني تصريحاته : "سنحاول اللعب على نقاط الضعف التي ظهرت خلال مباراة العين الأولى".