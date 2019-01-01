معلقو إفريقيا - دراجي: صلاح وماني ومحرز "قوة" للبطولة والجزائر الحصان الأسود

جول يحاور معلقين كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

وتواصل "جول" مع أحد أبرز المعلقين الرياضيين في الوقت الحالي، الجزائري حفيظ دراجي، الذي نال شعبية كبيرة داخل الوطن العربي، للحديث عن البطولة بشكل عام، وعن منتخب بلاده بشكل خاص.

وبدأ دراجي تصريحاته لـ"جول" قائلًا: "من المؤكد أن البطولة ستكون ناجحة من حيث التنظيم لأن مصر لديها إمكانيات مميزة والتقاليد الخاصة بتنظيم الأحداث الكبرى، كما أن مصر تملك كل المرافق التي تسمح لها بتنظيم كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "عدد المرشحين للفوز ببطولة 2019 كبير تتقدم المرشحين مصر البلد المنظم والمغرب وتونس وهي المنتخبات المشاركة في المونديال الأخير إضافة إلى السنغال ونيجيريا والكاميرون ومالي وأيضًا الجزائر".

بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بها أكثر من نجم سيشارك مع منتخب بلاده، على رأسهم محمد صلاح مهاجم مصر وساديو ماني لاعب السنغال ورياض محرز جناح الجزائر.

وعن تواجد أكثر من نجم في البطولة، قال دراجي: "من المؤكد أن تواجد النجوم سيعطي المنافسة طعمًا ونكهة خاصة للبطولة، ويزيد من تنافس هؤلاء النجوم من أجل الفوز باللقب والألقاب الفردية لذلك أتوقع أن يكون هناك تنافس قوي".

وأضاف: "زيادة عدد المنتخبات سلاح ذو حدين، أتوقع بأن المستوى سيكون متواضع في دور المجموعات وسيظل يرتفع من بداية دور الـ16".

وتابع المعلق الجزائري: "أتوقع بأن صلاح وماني ومحرز سيخطفون الأضواء مع إمكانية تألق وجوه جديدة شابة قد تحدث الفارق".

وتحدث دراجي عن اختيارات جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، وهل محاربو الصحراء قادرين على الفوز بالبطولة؟

وقال: "خيارات بلماضي قريبة للمنطق ومبررة في تقديري لكن يجب احترام خيارات المدرب لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية وليس الإعلاميبن او الجماهير".

وأردف: "أهم العناصر الجزائرية في القائمة سيكون محرز، وفيجولي في حين سيكون مدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال هو اكتشاف البطولة".

واختتم دراجي حديثه قائلًا: "أتوقع بأن تكون الجزائر هي الحصان الأسود للبطولة مع غينيا التي لديها جيل شاب جديد تألق في المراحل العمرية المختلفة".

ويقع المنتخب الجزائري مع منتخب السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019.