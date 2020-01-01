معضلة جريزمان ودفاع ريال مدريد .. كيف يلعب برشلونة في الكلاسيكو؟

الشكل المتوقع للفريق الكتالوني أمام غريمه اللدود

لا توجد مناسبة أهم وأفضل من الكلاسيكو، لرونالد كومان من أجل إثبات نفسه مع برشلونة، وإقناع جماهير الفريق الكتالوني بقدراته بشكل مبكر.

ملعب كامب نو سيشهد المواجهة المرتقبة بين الطرفين بعد غد السبت بالدوري الإسباني، وسط ترقب حول تعامل الهولندي مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

كومان يمتلك سمعة مميزة مع برشلونة كلاعب، والأمور تبدو في تحسن مستمر معه كمدرب للفريق الكتالوني، ولكن الوضع مختلف تماماً في الكلاسيكو.

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الضغوط أكبر على العدو اللدود، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام قادش وشاختار، ولكن كيف يلعب برشلونة لاستغلال هذه الحالة؟

ظروف المباراة

المدرب الهولندي خاض 5 مباريات مع برشلونة حتى الآن، 4 في الدوري الإسباني ومواجهة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.

الأمور ليست مثالية حتى الآن، الفريق فاز في 3 مباريات، وتعرض للهزيمة أمام خيتافي، وتعادل في مرة أخرى مع إشبيلية.

العامل المشترك في كل هذه المواجهات، الخطة التي لعب بها كومان وهي 4/2/3/1 ومن المتوقع استمراره عليها ضد ريال.

النادي الميرينجي لا يمر بأفضل ظروفه كذلك، حيث لعب 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مرتين.

برشلونة في المركز التاسع بـ6 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد ثالثاً بـ10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد الأول.

وهو ما يجعل الكلاسيكو في غاية الأهمية للطرفين، إما الصحوة والمضي قدماً نحو اعتلاء صدارة الليجا، وإما السقوط والدخول في دوامة الشكوك.

الخطة

الخيار المتوقع لكومان هو الاستمرار على نفس الخطة التي لعب بها كل مبارياته مع الفريق الكتالوني منذ توليه المهمة.

نيتو سيكون في حراسة المرمى بسبب إصابة تير شتيجن، وأمامه سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمون لونجليه، وسيرجينو ديست كظهير أيسر بدلاً من المصاب جوردي ألبا.

فكرة اللعب بميراليم بيانيتش بجوار فرينكي دي يونج تبدو مغرية لمفاجئة الفريق الخصم، ولكن المجازفة قد تكون صعبة في ظل هذه الظروف.

ولذلك على الأرجح سنرى سيرجيو بوسكيتس بجوار دي يونج، وأمامهما البرازيلي فيليب كوتينيو كصانع ألعاب خلف المهاجم.

المعضلة ستكون في مركز الفرنسي أنطوان جريزمان، وإمكانية الاستفادة منه أمام ريال مدريد، بعد مستواه الرائع مع منتخب بلاده.

جريزمان يلعب في فرنسا كلاعب وسط هجومي خلف المهاجم، فهل يدفع به الهولندي بهذا المركز بدلاً من كوتينيو؟ أم يستبعده تماماً ويدفع بالشاب بيدري بدلاً منه.

الخطة الأقرب بالنسبة للثلاثي الهجومي، هي تواجد الفرنسي كجناح أيمن، وعلى الجانب الأيسر المتألق أنسو فاتي، وليونيل ميسي كمهاجم وهمي يمتلك الحرية الكاملة في الخط الأمامي مثلما حدث ضد إشبيلية.

أزمات يجب استغلالها

برشلونة يمتلك بعض المشاكل الدفاعية، في انخفاض مستوى بيكيه، وبوسكيتس وعدم ثبات دي يونج، ولكن الأمور ليست أفضل حالاً في مدريد.

ريال يعيش حالياً الحالة الأسوأ له منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي استغله شاختار، وسجل ثلاثية على ملعب الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا، ليفوز بنتيجة 3/2.

ما قام به شاختار يجب أن يفعله برشلونة، باستغلال الدفاع المتواضع لريال، خاصة في حالة استمرار إصابة سيرخيو راموس وغيابه عن الكلاسيكو.

عدم ظهور المدافع المخضرم سيزيد بكل تأكيد من حظوظ برشلونة لاستغلال الضعف الدفاعي لريال، وكذلك لتفادي القوة التهديفية لراموس وإجادته للكرات الرأسية.

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في دوري الأبطال.. يغيب راموس يسقط ريال مدريد

المصائب لا تتوقف عند راموس في ريال مدريد، الجبهة اليمنى بلا ظهير أيمن، لذلك قرر زين الدين زيدان الاعتماد على فيرلاند ميندي في هذا المركز.

ثنائية فاران وميليتاو أثبتت فشلها، ووجود مارسيلو بمستواه الحالي كظهير أيسر، يفتح الباب أمام ثغرة في دفاع ريال بسبب إهماله الدفاعي.

غياب إيدين هازارد المتوقع كذلك يمنح برشلونة المزيد من الاطمئنان، لتصبح كل الأمور ممهدة للفتك بالغريم والعدو التقليدي، فهل يفعلها كومان؟