معسكر منتخب مصر يستقبل لاعبي الأهلي الدوليين غدًا

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا

ينضم لاعبو الأهلي المصري الدوليين إلى معسكر منتخب مصر الأول، عقب العودة إلى الإمارات خلال الساعات الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وعاد لاعبو الأهلي الدوليون كلًا من محمد الشناوي ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامي ربيعة وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

وينضم اللاعبين إلى معسكر المنتخب المصري غدًا الثلاثاء، استعدادًا للمواجهات المقبل سعيًا لحصد نقاطها وأخذ خطوة هامة في مشوار التصفيات.

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وكان الأهلي قد بدأ معسكره في الإمارات خلال الساعات الأخيرة، استعدادًا لمواجهات الدوري المصري الممتاز التي سيتم استئنافها عقب كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا.

وتقام البطولة في مصر بالفترة ما بين 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات حيث تقام المباريات في ملعبي القاهرة والسلام.