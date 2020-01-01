الكشف عن الموعد المبدئي لمعسكر منتخب السعودية ومكانه

معسكر الأخضر ينطلق قبل بداية الموسم الجديد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الموعد المبدئي لمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لاستئناف مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

الأخضر يستعد لمواجهة اليمن في الثامن من أكتوبر المقبل، تليها مواجهة سنغافورة في الثالث عشر من الشهر نفسه.

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وتقرر أن ينطلق المعسكر بشكل مبدئي في الخامس من أكتوبر بمحافظة جدة، ليسبق موعد انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 بعشرة أيام.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة المنتخب أنهت إعداد برنامج المرحلة المقبلة، يتبقى فقط المباريات الودية، التي ستُحدد اعتمادًا على أيام الفيفا.

يذكر أن كتيبة رينارد فقدت أربع نقاط خلال الأربع جولات الأولى بالتصفيات المؤهلة للمونديال، إذ تعادلت أمام اليمن 2-2، وفلسطين 0-0، بينما فازت أمام سنغافورة 3-0، وأمام أوزبكستان 3-2.

وبذلك يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثمان نقاط، خلف أوزبكستان صاحبة التسع نقاط، وفي المركز الثالث تأتي سنغافورة بسبع نقاط، ثم اليمن خمس نقاط، وأخيرًا فلسطين بأربع نقاط.