معسكر إنجلترا فرصة رباعي الهلال الأخيرة .. وإلا الرحيل

دياز طلب اختبار الرباعي قبل منح القرار النهائي

يتوجه الهلال يوم الجمعة القادم إلى إنجلترا لبدء معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، والذي سيستمر حتى الـ13 من أغسطس القادم، وقد بدأ اللاعبون يوم أمس الخضوع للفحوصات الطبية المعتادة تمهيدًا لانضمامهم للتدريبات.

وقررت الإدارة الهلالية سفر 4 لاعبين تحوم الشكوك حول مستقبلهم مع الفريق، حيث سيختبرهم المدرب رامون دياز ويُقيمهم فنيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.

من هو الرباعي المهدد بالرحيل عن الهلال؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الرباعي، حبيب الوطيان وفواز الطريس وحمد العبدان وخليفة الدوسري، سيخضع لتقييم فني من جانب المدرب الأرجنتيني في إنجلترا قبل حسم موقفهم من البقاء في الهلال الموسم القادم أو الرحيل عنه بالبيع النهائي أو الإعارة.

حارس المرمى، الوطيان، كان قد خاض الموسم الماضي معارًا مع الحزم، وكذلك زميله العبدان، وقد ارتبط هذا الصيف بالانتقال للاتحاد الساعي للتعاقد مع حارس مرمى محلي.



فواز الطريس قضى الموسم الماضي معارًا مع الاتفاق فيما تواجد الدوسري مع الفتح، وسيُعار اللاعبين مجددًا حال رأى دياز أن تواجدهما في قائمة الموسم الجديد لن يكون مفيدًا للهلال.



هل قام الهلال بأي صفقات هذا الصيف؟

الهلال لم يُبرم أي صفقة جديدة هذا الصيف، وذلك نتيجة منعه من القيد لفترتي انتقال على خلفية قضية لاعب وسطه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

النادي تقدم بطلب إلى مركز التحكيم الرياضي للعمل بمبدأ التدابير الوقتية وتعليق عقوبة المنع من القيد حتى الفصل النهائي في القضية، خاصة أنه طرف متضرر من عدم تعليق العقوبة في ظل بدء فترة الانتقالات الصيفية وانطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

الموافقة على طلب الهلال ستفتح الباب أمام إدارته للتعاقد مع لاعبين جدد واستبدال بعض الأجانب خاصة أن نجميه ماتيوس بيريرا وميشايل مرتبطين بالرحيل لأندية برازيلية، وتتحدث بعض التقارير عن رغبة الثاني خاصة في الرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى بلاده.