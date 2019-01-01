معز حسن حارس تونس يقترب من الدوري السعودي

هل سنرى معز حسن بالدوري السعودي الموسم القادم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح معز حسن، حارس مرمى فريق نيس الفرنسي، ومنتخب تونس، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

معز حسن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو الحالي، ليصبح لاعب حر، يستطيع الانتقال لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون مقابل مادي لفريقه.

حسن العتيبي، وكيل أعمال اللاعبين، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يهنئ فيها منتخب تونس على الفوز بمباراة كرواتيا الودية، جاء فيها:

مبروك الفوز للمنتخب التونسي

معز حسن يعود في هذه المباراة بعد موسم طويل في دكة البدلاء في نيس الفرنسي لم يكون يستحق الجلوس و لكن بسبب عدم تجديده للعقد .

حارس صغير في السن كبير في العطاء نراه باذن الله في دورينا عما قريب ❤️😉

#تونس_وكرواتيا — حسن العتيبي (@hasanalotaibi30) June 11, 2019

"مبروك الفوز للمنتخب التونسي، معز حسن يعود في هذه المباراة بعد موسم طويل في دكة البدلاء في نيس الفرنسي لم يكن يستحق الجلوس و لكن بسبب عدم تجديده للعقد، حارس صغير في السن كبير في العطاء نراه باذن الله في دورينا عما قريب".

وكان منتخب تونس قد حقق الفوز على كرواتيا "وصيف بطل العالم"، بهدفين مقابل هدف وديًا، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.