معزول وفاشل في الهواء .. ماذا قدم رونالدو في ديربي مانشستر؟

شارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خسارة محبطة لمانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الديربي بثنائية نظيفة، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

رونالدو ظهر في المباراة منذ بدايتها كأساسي وأكملها حتى النهاية، حيث طمح في مواصلة عروضه القوية على كل المستويات.

ولسوء حظ النجم البرتغالي أن فريقه خسر بثنائية أحرزها إريك بايي في مرماه وبرناردو سيلفا لاعب سيتي.

ماذا قدم رونالدو؟

صاحب الـ36 سنة لعب 19 تمريرة خلال الديربي، ووصلت دقة التمرير لديه إلى 84.2%، وقام بـ3 التحامات ناجحة و8 التحامات أخرى غير ناجحة.

وأما بالنسبة لألعاب الهواء فقام بالتحام هوائي ناجح، و6 التحامات أخرى غير ناجحة طوال أحداث المباراة، هو ما يشير إلى عدم توفيقه في هذه الخاصية.

ولم يقم رونالدو بأي محاولة افتكاك للكرة ولم يقم بقطعها، بل قام بالتشتيت في 3 مرات بشكل ناجح وحصل على بطاقة صفراء.

ومن الناحية الهجومية لم يصنع رونالدو أي فرصة وقام بتسديد كرة واحدة فقط على المرمى، وذلك بسبب حالة الانعزال التي كان فيها بسبب غياب خطورة يونايتد خلال اللقاء.

ما هو موقف يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

الفريق يستمر في النتائج المحبطة تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، حيث تلقى بذلك الخسارة الرابعة له في 11 جولة فقط.

الهزيمة تجعل الفريق يحتل المركز الخامس بالدوري بـ17 نقطة، بفارق 25 نقطة لتشيلسي المتصدر الذي سيلعب ضد بيرنلي في نفس الجولة.

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