غالبًا ما يؤدي الجدل حول من يتصدر قائمة المهاجمين الأكثر فتكًا في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مقارنة ساخنة بين أيقونتين معاصرتين: سيرجيو أغويرو وفرناندو توريس. وفي حين حقق فرناندو توريس صعودًا صاروخيًا مع ليفربول، ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في أوروبا خلال موسم 2007-2008، تشير الإحصائيات الجافة والقاسية إلى أن هداف مانشستر سيتي على مر التاريخ يلعب بمستوى مختلف تمامًا من حيث الثبات والأهمية التاريخية.

في تحليل شغوف لإرث كل منهما، يسلط الوزن الهائل لإنجازات سيرجيو أغويرو الضوء على فجوة يصعب حتى على فرناندو توريس في ذروة مستواه سدها. من الأرقام القياسية في عدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة إلى معدل الأهداف في المباراة الواحدة الذي ينافس أعظم اللاعبين الذين شرفوا الملاعب في إنجلترا، تروي الأرقام قصة هيمنة مستمرة لا يضاهيها سوى قلة من اللاعبين في تاريخ المسابقة.

"هل تعرف ماذا يعني هذا الرقم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة أهداف في مباراة واحدة. هناك أيضًا خمسة أشخاص فقط حققوا ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأغويرو هو أحدهم"، قال برادز.

"لم يقترب توريس من هذا الرقم أبدًا. لديه ثاني أفضل معدل أهداف في المباراة الواحدة في الدوري. توريس، لم يدخل حتى قائمة العشرين الأوائل. اللاعب الوحيد الذي يتفوق على لاعبي هو تييري هنري، أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز"، تابع برادز.

"في الموسم الأول، 2007-2008، يا رجل، كان (توريس) أفضل مهاجم في العالم في ذلك الوقت. نعم، إنه رائع. جيرارد وتوريس كانا لا يُقهران"، قال المتحدث الآخر دفاعًا عن أيقونة ليفربول.

في حين أن الحنين إلى الموسم الأول المذهل الذي قضاه فرناندو توريس في أنفيلد لا يزال ذكرى قوية في أذهان العديد من مشجعي كرة القدم، فإن الأداء الإحصائي المستمر لسيرجيو أغويرو يضمن له مكانًا في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع استمرار النقاشات حول أفضل المهاجمين الذين لعبوا في إنجلترا على الإطلاق، تظل المنافسة بين هذين العملاقين نقطة مقارنة حاسمة في العصر الحديث.