معركة إيطالية منتظرة على جوهرة نيوكاسل يونايتد

مقابل رسوم لن تزيد عن نصف مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام عملاقي الكرة الإيطالية ميلان وإنتر بلاعب نيوكاسل يونايتد ماتي لونجستاف.

وارتبط مستقبل صاحب الـ19 عامًا بثنائي مدينة ميلانو في فترة ما قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، مع ذلك لم يحدث أي تحرك رسمي إلى أن أغلق الميركاتو في أول ساعات الشهر الجديد.

وقالت صحيفة "تايمز"، إن الصراع بين إنتر وجاره سيحتدم على لاعب شباب إنجلترا تحت 20 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذا استمر وضعه الحالي كما هو عليه.

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ولفت التقرير إلى مفاوضات النادي مع اللاعب لإقناعه بوضع القلم على عقد ارتباطه بالنادي لما بعد صيف 2020، الأمر الذي قد يُسهل عملية نقله إلى معقل الأفاعي أو شياطين الروسونيري في فصل الصيف.

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وأوضح المصدر، أن المراهق البريطاني سيحق له مغادرة "سان جيمس بارك" مع انتهاء الموسم الجاري، لكن بموجب القانون، سيضطر أي نادٍ أجنبي يريد التوقيع معه، لدفع قرابة نصف مليون يورو، فيما يعرف بحق الرعاية والاهتمام باللاعب.

وسبق لشقيقه شون لونجستاف، أن ارتبط مستقبله بمانشستر يونايتد العام الماضي، لكن الصفقة لم تتم، لمبالغة جيوش المدينة في سعر اللاعب.

وشارك ماتي في سبع مباريات مع الفريق هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.