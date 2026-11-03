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دوري أبطال أوروبا
team-logoفنربخشه
شكري سراج أوغلو
team-logoليفربول
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معاينة مواجهة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
فنربخشه ضد ليفربول
فنربخشه
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
ديرك كاوت
رونالد أراوخو
روميلو لوكاكو

معاينة شاملة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما، وغير ذلك، بينما يسعى صاحب الأرض لإنهاء سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز.

معاينة مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
شكري سراج أوغلو

يسافر ليفربول إلى إسطنبول لمواجهة فنربخشة على ملعب تشوباني ستاديومو، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و17:45 بتوقيت غرينتش.

ليفربول يسعى للتعافي من خيبة أمله في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول بقيادة أندوني إيراولا مؤخرًا سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، لكن آرسنال أنهى هذه السلسلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم الأحد. ومع ذلك، بدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا على نحو مثالي، بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وسيسافر إلى تركيا بثقة بعدما خسر مباراتين فقط طوال الموسم.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

فنربخشة يتشبث بالأمل

خسر فنربخشة مباراتيه الأخيرتين في الدوري التركي الممتاز، وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث في دوري أبطال أوروبا. ولا شك أنها فترة صعبة للمدرب المؤقت ديرك كاوت. فقد أهدر فنربخشة تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع سلافيا في آخر مباراة له على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وتلقى هزيمة قاسية بنتيجة 6-0 على ملعب أستون فيلا في الجولة الثانية. ومن الصعب أن يتخيل كاوت، الذي قضى ست سنوات لاعبًا في ليفربول، مهمة أشق في ظهوره الأول مدربًا في دوري أبطال أوروبا.

Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • سجل رونالد أراوخو، المعار من ليفربول، في كل من آخر مباراتين خاضهما في دوري أبطال أوروبا.
  • شهدت ست من آخر سبع مباريات لفنربخشة على أرضه تسجيل أكثر من 2.5 هدف.
  • يغيب ماركو أسينسيو وناثان آكي عن فنربخشة بسبب الإصابة.
  • عاد دومينيك سوبوسلاي من الإصابة وشارك بديلًا أمام آرسنال في عطلة نهاية الأسبوع، في خسارة ليفربول 1-0 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فنربخشه ضد ليفربول

4-2-3-1
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فنربخشه
فنربخشه
التشكيل
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ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
ايديرسونايديرسونميلان سكرينيارميلان سكرينياركوجو بيبراه أوبونجكوجو بيبراه أوبونجنيلسون سيميدونيلسون سيميدوارشي براونارشي براونأوجوز أيدينأوجوز أيدينكريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلوماتيو جندوزيماتيو جندوزينجولو كانتينجولو كانتيماسون جرينوودماسون جرينوودفيدات موريكيفيدات موريكيأليسون بيكرأليسون بيكررونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايككوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسكودي جاكبوكودي جاكبوريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخريو نغوموهاريو نغوموهاأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرتري نيونيتري نيونيL. KoumasL. Koumas
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ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
فنربخشه

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • ديرك كاوت
  • أندوني إيراولا

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