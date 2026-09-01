هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنيوكاسل يونايتد
سانت جيمس بارك
team-logoبورنموث
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

بمساعدة

معاينة مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
بورنموث
أنتوني إيلانجا
يوان ويسا
أليكس سكوت

معاينة شاملة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة السبت المبكرة. نتحدث عن الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين والمزيد.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
سانت جيمس بارك

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث يوم 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 07:30 بتوقيت EST و12:30 بتوقيت GMT.

ملعب سانت جيمس بارك يستضيف مباراة السبت المبكرة

يستقبل نيوكاسل يونايتد بورنموث في شمال شرق إنجلترا يوم السبت، سعيًا للحفاظ على بدايته الخالية من الهزائم.

نيوكاسل المتألق يضع بورنموث في مرماه

بدأ ماتياس يايسله بشكل جيد في مهمته مع نيوكاسل. وحرمته فقط ركلة جزاء رائعة من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 99 من حصد النقاط الثلاث كاملة أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية، بينما شكّلت سرعة أنتوني إيلانجا مصدر إزعاج دائم لتوتنهام، ليحقق نيوكاسل فوزًا بنتيجة 2-0 في لندن نهاية الأسبوع الماضي.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

بورنموث بلا انتصارات، لكنه أفضل مما توحي به النتائج

استقبل بورنموث أهدافًا في الوقت بدل الضائع في كلتا مباراتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ما يشير إلى أن نتائجه لا تعكس بالضرورة مستوى أدائه العام تحت قيادة المدرب الجديد ماركو روز. وقد لفت بعض ما قدمه من كرة قدم الأنظار، كما كان يحدث كثيرًا تحت قيادة أندوني إيراولا. وتقدم الفريق خلال معظم فترات مباراته الافتتاحية ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى، قبل أن يستسلم في النهاية لهدفين متأخرين. كما حرمه نصف طائرة في الدقيقة 91 من جيمس تاركوفسكي من النقاط الثلاث كاملة في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون. ومع ذلك، لن يشعر روز بالذعر.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

أخبار الفريق وإحصاءات مهمة

  • يفتقد نيوكاسل إلى دان بيرن وجويلينتون، الغائبين لفترة طويلة.
  • سيفتقد بورنموث جناحه النجم جونيور كروبي حتى أكتوبر على الأقل.
  • أصبح أنتوني إيلانجا أول لاعب من نيوكاسل يسجل في أول مباراتين من موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آلان شيرار في 2003-04.
  • فشل بورنموث في الخروج بشباك نظيفة في سبع مباريات.
  • لم يفز نيوكاسل بمباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث منذ نوفمبر 2019.

لاعبون تحت المتابعة

يوان ويسا عانى في موسمه الأول مع نيوكاسل في الموسم الماضي، لكن مهاجم جمهورية الكونغو الديمقراطية يزدهر الآن في دور متأخر قليلًا. وقد سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن، بينما يلعب إلى جانب إيلانجا السريع. وفي محور خط الوسط، لفتت عروض نيكو جونزاليس الحيوية الأنظار أيضًا بعد انتقاله الكبير من مانشستر سيتي.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

سيشعر الضيوف بالارتياح لأن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا أليكس سكوت لا يزال في النادي رغم الاهتمام الواسع به من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما الجناح البرازيلي رايان البالغ من العمر 20 عامًا فكان مصدر خطورة دائمة أمام إيفرتون بفضل قوته البدنية المميزة وقدمه اليسرى الدقيقة.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

نيوكاسل (4231): هورنيتشيك؛ ديديتش، ثياو، بوتمان، هال؛ جونزاليس، مايلي؛ إيلانجا، ويلوك، بارنز؛ ويسا.

بورنموث (4231): بيتروفيتش؛ سميث، هيل، سيلفا، تروفير؛ كوك، سكوت؛ رايان، كلايفرت، تافيرنييه؛ إيفانيلسون.

أخبار الفريق والقوائم

التشكيلات المحتملة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
التشكيل
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث

المدرب

  • ماتياس يايسله

الحالة

نيوكاسل

نيوكاسل - المستوى

ليفركوزن
خ1-2
ستراسبورج
خ1-1
ليفربول
ت2-2
WBA
ف3-2
توتنهام
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

جنوى
ف10-1
بيتيس
ت2-2
ماينتس
خ2-1
مان سيتي
خ2-1
إيفرتون
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نيوكاسل يونايتدتعادلبورنموث
1
2
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
3
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
4
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
انتهت
4الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
220062+46
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
3
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
220030+36
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
220075+26
ف
ف
5
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
211041+34
ت
ف
6
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
211042+24
ف
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
211031+24
ت
ف
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
211021+14
ت
ف
9
برايتونبرايتونبرايتون
210174+33
خ
ف
10
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210154+13
ف
خ
11
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
21012203
ف
خ
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
210146-23
خ
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
20204402
ت
ت
14
بورنموثبورنموثبورنموث
201123-11
ت
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
201123-11
ت
خ
16
فولهامفولهامفولهام
200224-20
خ
خ
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
200204-40
خ
خ
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
200216-50
خ
خ
19
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
200205-50
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
200205-50
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل