الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 11:30 سانت جيمس بارك

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول يوم 23 أغسطس 2026 عند الساعة 11:30 بتوقيت EST و16:30 بتوقيت GMT.

مواجهة نيوكاسل ضد ليفربول هي صدام بين فريقين يمران بمرحلة انتقالية

ماتياس يايسله. المدرب الألماني البالغ من العمر 38 عامًا تألق خلال محطات سابقة في النمسا والسعودية، لكنه لم يسبق له التدريب في إنجلترا، ناهيك عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كما فقد الفريق ثلاثة من أبرز عناصره، وهم أنتوني جوردون وساندرو تونالي وبرونو جيماريش، إلى برشلونة وتوتنهام وأرسنال على الترتيب هذا الصيف. أنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز 12 بصورة مخيبة للآمال، وهناك توقعات واسعة بأن تكون نتائجه أسوأ هذه المرة. ويعد بازومانا توريه، البالغ من العمر 20 عامًا، أغلى صفقة للفريق هذا الصيف مقابل 42.8 مليون جنيه إسترليني، وسيحتاج الفريق إلى أن يبدأ الجناح الإيفواري بقوة. وينضم لوكاس هورنيتشيك، حارس المرمى الدولي التشيكي البالغ من العمر 24 عامًا، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني قادمًا من براغا.

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رجلان جديدان على مقاعد البدلاء

وصل أندوني إيراولا إلى أنفيلد قادمًا من بورنموث لخلافة آرني سلوت، الذي أُقيل بعد موسم 2025-26 المخيب، والذي أنهى فيه ليفربول الموسم في المركز الخامس. وقاد إيراولا بورنموث إلى أوروبا الموسم الماضي رغم خسارة مدافعين مؤثرين واللاعب الأبرز أنطوان سيمينيو. ويُعرف المدرب الإسباني بنهجه الهجومي والضاغط في كرة القدم.

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هل يستطيع ليفربول تعويض صلاح؟

فقد ليفربول عدة عناصر من أصحاب الخبرة. فقد انتقل إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد، ووقّع أسطورة النادي مو صلاح مع طرابزون سبور، كما رحل الظهير المخضرم أندي روبرتسون إلى توتنهام. وتعاقد ليفربول مع جيريمي جاكيه من رين، والمهاجم السابق لأوساسونا فيكتور مونيوث، بإجمالي 90 مليون جنيه إسترليني. ولم يصل بعد بديل مباشر لصلاح، لذا سيكون العبء على صفقات الصيف الماضي الكبرى، فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، أكبر من أي وقت مضى. ووقّع دومينيك سوبوسلاي، أفضل لاعبي النادي في الموسم الماضي، عقدًا جديدًا طويل الأمد. كما يُعد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو صفقة إعارة مثيرة للاهتمام قادمًا من برشلونة.

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أبرز أرقام نيوكاسل ضد ليفربول

لم يخسر ليفربول في آخر 19 مباراة له أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز في 14 وتعادل في خمس.

شهدت كل واحدة من آخر ثلاث مواجهات بين نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك هدفًا غيّر النتيجة بعد الدقيقة 90+.

في آخر تسع زيارات له إلى سانت جيمس بارك في دوري الدرجة الأولى، فاز ليفربول ست مرات وتعادل في ثلاث.

تم تسجيل 198 هدفًا حتى الآن في مواجهات نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وإحراز هدفين في هذه المباراة سيجعلها ثالث مواجهة تصل إلى 200 هدف في المسابقة، بعد ليفربول ضد توتنهام هوتسبير (211) وأرسنال ضد توتنهام (200).

فقط أستون فيلا ومانشستر سيتي حققا سلسلة انتصارات أطول من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ومع ذلك لم يكن هناك سوى أربعة فرق فقط، من بينها تشيلسي وتوتنهام، عاشت سلسلة هزائم أسوأ. كما أن سلسلة التعادلات الأربع في يناير لم يتفوق عليها سوى بورنموث وبرينتفورد.

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التشكيلتان المحتملتان

نيوكاسل (4231): بوب؛ مايلي، ثياو، بوتمان، هال؛ بامبا، ستور؛ توريه، رامزي، إيلانجا؛ ويسا.

ليفربول (4231): أليسون؛ فريمبونج، أراوخو، فان دايك، كيركيز؛ سوبوسلاي، جرافينبيرخ؛ نجوموها، فيرتز، جاكبو؛ إيزاك.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد مدرب نيوكاسل ماتياس يايسله خمسة لاعبين في هذه المباراة. لويس مايلي، وفابيان شار، وفالنتينو ليفرامينتو، وأنتوني إيلانجا، ولويس هال، جميعهم مدرجون ضمن قائمة المصابين. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، قائمة غيابات أطول بكثير. هوغو إيكيتيكي، وستيفان بايتشيتش، وكونور برادلي، وأليكسيس ماك أليستر، وجوزيف جوميز، وجيوفاني ليوني، وجيريمي جاكيه، وفيتيسلاف ياروش، وكورتيس جونز، جميعهم خارج الحسابات بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف. ومع عدم إعلان التشكيلة المؤكدة، سيتم تحديث أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

يدخل نيوكاسل الموسم الجديد بسجل متباين في فترة الإعداد، حقق فيه انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-2 على فالنسيا يوم 8 أغسطس، بينما خسر بنتيجة 4-1 أمام بريستول سيتي في أواخر يوليو. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية، وكانت نتيجته التنافسية الوحيدة ضمن هذه العينة خسارة 2-0 أمام فولهام في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

كما أسفرت آخر خمس مباريات لليفربول عن سجل منقسم أيضًا، بانتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت آخر مباراة له خسارة 2-3 أمام موناكو يوم 9 أغسطس. وفاز على سندرلاند 4-2 وريكسهام 1-0 خلال فترة الإعداد، لكنه خسر أيضًا 2-4 أمام ليدز يونايتد. وكانت آخر نتيجة تنافسية لليفربول تعادلًا 1-1 أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من موسم 2025-26. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل ليفربول عشرة أهداف واستقبل عشرة.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 31 يناير 2026، عندما فاز ليفربول على نيوكاسل 4-1 في أنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز نيوكاسل 2-3 على ملعب سانت جيمس بارك في أغسطس 2025، أيضًا في الدوري. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فاز ليفربول ثلاث مرات مقابل انتصارين لنيوكاسل، كما تعادل الفريقان 3-3 على ملعب سانت جيمس بارك في ديسمبر 2024. وأسفرت المباريات الخمس عن 16 هدفًا في المجمل.