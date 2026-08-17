معاينة مباراة نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 سيتي جراوند

تنطلق مباراة نوتنجهام فورست وليدز يونايتد يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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شرارة افتتاحية على ضفاف ترينت

يفتتح نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 على أرضه عندما يستضيف ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في الجولة الأولى. وبدعم جماهيري حماسي في ملعبه، سيسعى فورست إلى فرض هيمنته مبكرًا على ضفاف ترينت وحمل الزخم معه إلى موسم محلي جديد مليء بالتحديات. وبالنسبة إلى ليدز، فإن رحلة الافتتاح إلى نوتنجهام تمثل اختبارًا فوريًا عالي الوتيرة لقياس جاهزيته للمنافسة في دوري الأضواء منذ البداية.

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اختبارات قارية تحضيرية لـ"تريكي تريز" ونهاية قوية على أرضه

يدخل نوتنجهام فورست افتتاح الموسم بعد برنامج تحضيري موسع في أوروبا. وبعد أن استهل الصيف بانتصارين على نوتس كاونتي وبلاكبيرن روفرز، حصل فورست على دقائق مهمة خلال جولة صعبة في البرتغال واختبارات أمام منافسين أوروبيين. وأنهى فترة الإعداد بأفضل صورة على أرضه، محققًا فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على باير ليفركوزن من البوندسليجا، قبل أن يقدم أداءً لافتًا في الفوز 2-0 على ستاد بريستوا يوم 16 أغسطس.

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انتصارات بارزة لـ ليدز يونايتد في وديات الأسماء الكبيرة

يدخل ليدز يونايتد إلى سيتي جراوند مدعومًا ببرنامج تحضيري صيفي لافت. وأظهر الفريق تهديدًا هجوميًا كبيرًا في مطلع أغسطس بفوز مذهل 4-2 على ليفربول، تبعه انتصار هادئ 2-0 على RB Leipzig. وبعد تعادله 1-1 مع مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، أنهى ليدز تحضيراته لمباراة الافتتاح يوم 15 أغسطس بصورة مهيمنة، بعدما اكتسح FC Augsburg بنتيجة 4-0 ليؤكد أن خطه الأمامي يعمل بكامل طاقته.

تاريخ المواجهات المباشرة: صراعات شرسة بفوارق دقيقة

اتسمت مباريات نوتنجهام فورست وليدز يونايتد تاريخيًا بأنها مواجهات عالية الوتيرة، تميزت بأجواء مشحونة وكرة مباشرة. والمثير للاهتمام أن الناديين سيعتادان على بعضهما بعضًا سريعًا جدًا في بداية جدول 2026/27، إذ من المقرر أن يلتقيا مرتين خلال ثلاثة أيام، بعد هذه الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة فورية جديدة في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب سيتي جراوند.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لدى أوليفر جلاسنر غياب مؤكد واحد في صفوف فورست قبل افتتاح الموسم، إذ تم إدراج نيكولو سافونا ضمن المصابين. ولا توجد أي حالات إيقاف لدى أصحاب الأرض، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل انطلاق المباراة. وستُضاف المزيد من تحديثات أخبار الفريق كلما اقترب موعد اللقاء.

أما لدى الضيوف، فيفتقد دانييل فاركه حارس المرمى لوكاس بيري والجناح جابرييل جودموندسون، إذ يغيب كلاهما بسبب الإصابة. ولا يملك ليدز أي لاعب موقوف، كما لم يتم الكشف عن تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. وستتبع ذلك تحديثات مع تقديم النادي مزيدًا من المعلومات.

الحالة الفنية

يدخل نوتنجهام فورست الموسم الجديد بسجل تحضيري متباين، بعدما حقق انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على بريست يوم 16 أغسطس، بعدما سبقه انتصار 2-1 على باير ليفركوزن قبل ذلك بأربعة أيام. وقبل هذين الفوزين، خسر فورست أمام برشلونة (0-1) وأودينيزي (0-1) وسبورتينج CP (1-4)، وكانت الأخيرة هزيمة ثقيلة أثارت تساؤلات مبكرة بشأن شكل منظومته الدفاعية. وخلال المباريات الخمس، سجل فورست خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة.

يصل ليدز يونايتد بحالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية تحضيرية. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-0 على أوجسبورج يوم 15 أغسطس، كما تغلب أيضًا على RB Leipzig بنتيجة 2-0 وعلى سندرلاند 1-0. ويُعد الفوز 2-4 على ليفربول واحدًا من أبرز نتائج صيفه، رغم أن التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد، والمسجل في قاعدة البيانات على أنه خسارة، أوقف سلسلة انتصاراته. وسجل ليدز تسعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال آخر أربع مباريات تحضيرية.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز ليدز يونايتد 3-1 على ملعب إيلاند رود في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، حقق نوتنجهام فورست فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب سيتي جراوند في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات، التي تشمل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة ودية واحدة قبل الموسم، فاز كل فريق مرتين، مع توازن السجل بينهما.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل نوتنجهام فورست حاليًا المركز 18، بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز 13.