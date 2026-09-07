معاينة مباراة نابولي ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

إس إس سي نابولي ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 15:00 دييجو أرماندو مارادونا

تنطلق مباراة إس إس سي نابولي وآرسنال يوم 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قمة أوروبية تحت أضواء نابولي

يعود إس إس سي نابولي إلى أرضه لاستضافة عملاق الكرة الإنجليزية آرسنال على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في افتتاح مشواره بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وبعد خسارة محلية مؤلمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف نابولي إلى استغلال حماس جماهيره من أجل استعادة التوازن وحصد نقاط مبكرة مهمة. أما آرسنال، فإن السفر إلى إيطاليا وهو يملك سجلاً مثالياً في الدوري يمنحه فرصة ذهبية لفرض نفسه كمنافس بارز في المجموعة منذ صافرة البداية.

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يدخل إس إس سي نابولي مباراة مساء الأربعاء باحثاً عن إصلاح الثغرات الدفاعية بعد خسارته الدرامية 3-2 خارج أرضه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة، يوم 5 سبتمبر. وبعد شوط أول سلبي، سجل ماتيو بوليتانو وراسموس هويlund في وقت مبكر من الشوط الثاني ليمنحا نابولي تقدماً مريحاً 2-0. لكن إنتر رد بثلاثة أهداف من دون رد، تُوجت بهدف الفوز في الدقيقة 90 من لاوتارو مارتينيز، ليخرج فريق ماسيميليانو أليغري خالي الوفاض ومتعطشاً لاستعادة تماسكه التنظيمي.

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هافرتز وأوديغارد يقودان عودة آرسنال في الديربي

يسافر آرسنال إلى نابولي بأعلى درجات الزخم بعد انتزاعه فوزاً مثيراً 2-1 على غريمه اللندني تشيلسي في ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 سبتمبر. وبعد أن استقبل هدفاً في الدقيقة الثانية، انتفض فريق ميكيل أرتيتا ليدرك كاي هافرتز التعادل، قبل أن يسجل القائد مارتن أوديغارد هدف الفوز بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني. ويمدد هذا الانتصار البداية المحلية المثالية لآرسنال إلى ثلاثة انتصارات متتالية، مظهراً الصلابة والنضج التكتيكي اللازمين لليالٍ أوروبية صعبة.

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تجسد مواجهات هذين الفريقين تبايناً في الفلسفات التكتيكية، إذ تشكل منظومة نابولي المباشرة في الهجمات المرتدة تحدياً أمام سيطرة آرسنال المنهجية على الاستحواذ. وستكون المواجهة البدنية بين راسموس هويlund وغابرييل ماغالهايس إحدى أبرز النقاط المحورية، بينما يتطلع ثنائي وسط آرسنال ديكلان رايس ومارتن أوديغارد إلى فرض إيقاع اللعب في مواجهة ستانيسلاف لوبوتكا. ومع حسم الفوارق الدقيقة لمسار التأهل في النظام الموسع لدوري الأبطال، تعد مواجهة الأربعاء بدراما مكثفة منذ انطلاق اللقاء.

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى ماسيميليانو أليغري مسؤولية نابولي في هذه المباراة، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة في هذه المرحلة بشأن الإصابات أو الإيقافات، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع تقديم النادي لأخبار القائمة الرسمية.

يسمي ميكيل أرتيتا تشكيل آرسنال في ظل توفر معلومات مؤكدة محدودة بالمثل في الوقت الحالي. ولم تُسجل أي إصابات أو إيقافات بشكل رسمي، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. ومن المنتظر ورود المزيد من أخبار الفريق قبل المباراة.

الحالة

يدخل نابولي هذه المباراة بسجل W-W-D-W-L في آخر خمس مباريات، علماً بأن اثنين من هذه الانتصارات جاءا في مباريات ودية قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-2 على أرضه أمام كومو في الدوري الإيطالي يوم 30 أغسطس، وهي هزيمة أعقبت فوزاً إيجابياً 2-0 خارج أرضه على جنوى في الأسبوع السابق. وخلال المباريات الخمس، سجل نابولي 12 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة، وكان الفوز 6-2 على آريس سالونيك في فترة ما قبل الموسم أبرز نتائجه من حيث الفاعلية الهجومية.

يصل آرسنال بعدما حقق خمسة انتصارات من خمس مباريات في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 31 أغسطس، ولم يفقد أي نقطة منذ بداية الموسم. وسجل آرسنال 10 أهداف عبر تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفاً واحداً فقط، محافظاً على سجل دفاعي قوي طوال الفترة. كما تؤكد مباراتان متتاليتان بشباك نظيفة في المنافسات الرسمية الصلابة التي بناها أرتيتا في الخط الخلفي.

السجل المباشر

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الأوروبي يوم 18 أبريل 2019، عندما فاز آرسنال 1-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ليحسم تأهله. وفاز آرسنال في مباراتي تلك المواجهة، بعدما كان قد تغلب على نابولي 2-0 في ملعب الإمارات قبلها بأسبوع. كما التقى الناديان أيضاً في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عام 2013، حيث فاز كل فريق على أرضه 2-0. وعبر خمس مواجهات مسجلة، حقق كل فريق انتصارين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.