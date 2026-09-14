الدوري الأوروبي - الجولة 1 16 سبتمبر 2026 - 15:00 سان سيرو

ستنطلق مباراة ميلان ضد بنفيكا يوم 16 سبتمبر 2026 في الساعة 15:00 بتوقيت EST و19:00 بتوقيت GMT.

عملاقان أوروبيان يستهلان دور مجموعات الدوري الأوروبي

عادة ما تكون مواجهة ميلان ضد بنفيكا من المباريات التي تُلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن العملاقين يلتقيان في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم. وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول الدوري الإيطالي، بينما أنهى بنفيكا الموسم الماضي في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى البرتغالي.

ميلان وبنفيكا يقدمان مستويات جيدة محليًا

بدأ ميلان الموسم الجديد في إيطاليا بشكل جيد، إذ لم يتعرض لأي هزيمة في أول أربع مباريات. وانتهت مباراتان بالتعادل، من بينهما آخر نتيجتين له، بتعادل 2-2 مع لاتسيو و1-1 أمام يوفنتوس. وشارك دييغو موريرا بديلًا أمام لاتسيو وسجل هدفين، ما يجعل مشاركته في التشكيلة الأساسية هنا مرجحة.

Getty Images

كان انطلاق بنفيكا في الموسم الجديد شبه مثالي، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في خمس مباريات. وبشكل عام، يملك الفريق سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات. وسجل 10 أهداف في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، مع هز شباك المنافس بواسطة صانع الألعاب جيانلوكا بريستياني في كل واحدة من تلك المباريات الثلاث.

Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

ميلان (3421): ماينان؛ جيلا، دي وينتر، بافلوفيتش؛ تشوكويزي، موسى، رابيو، موريرا؛ بوليسيتش، سيسي؛ راموس.

بنفيكا (4231): سواريس؛ بانجاكي؛ أراوجو، لينغليه، دال؛ باريرو، بارينيشيا؛ سيلفا، بريستياني، شيلدروب؛ بافليديس.

أخبار الفريقين والقائمتان

يتولى روبن أموريم قيادة ميلان في هذه المباراة ضمن الدوري الأوروبي، رغم أن النادي لم يؤكد بعد التشكيلة المتوقعة، كما لا تتوفر أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة.

ويقود ماركو سيلفا بنفيكا في هذه المواجهة، مع عدم تأكيد تفاصيل القائمة أيضًا حتى الآن. وستُضاف التحديثات الخاصة بأخبار الفريقين قبل انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

فاز ميلان في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وانتهت آخر مباراة له بالتعادل 1-1 على ملعب يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعدما استقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. وقبل ذلك، حقق ميلان انتصارين متتاليين في الدوري على فينيزيا (2-0) وتورينو (2-1 خارج أرضه). وسجل ميلان عشرة أهداف واستقبل خمسة عبر المباريات الخمس، رغم أن هزيمته التنافسية الوحيدة جاءت في خسارة أمام تشيلسي خلال فترة ما قبل الموسم.

فاز بنفيكا في مبارياته الخمس الأخيرة كلها من دون فقدان أي نقطة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 خارج أرضه على ماريتيمو في الدوري البرتغالي يوم 5 سبتمبر. كما تضمنت تلك السلسلة الفوز 7-0 على كازا بيا وانتصارين في تصفيات الدوري الأوروبي على AGF، بالفوز 3-1 على أرضه و1-3 خارج أرضه. وسجل بنفيكا 16 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفين فقط.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1، وكانت مباراة ودية أُقيمت على ملعب بنفيكا في أغسطس 2009. وقبل ذلك، التقى الفريقان مرتين في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2007-08، إذ فاز ميلان 2-1 في سان سيرو في سبتمبر 2007، وانتهت مباراة الإياب في لشبونة في نوفمبر 2007 أيضًا بالتعادل 1-1. وعبر المواجهات الثلاث المسجلة، لا يملك أي من الطرفين أفضلية واضحة، بعدما حقق كل فريق فوزًا واحدًا إلى جانب تعادل واحد.

الترتيب

في الدوري الأوروبي، يحتل كل من ميلان وبنفيكا حاليًا المركز الأول في ترتيب المسابقة.