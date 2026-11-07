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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
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معاينة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

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مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز
مايكل كاريك

معاينة شاملة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل ستكون هذه المباراة الأخيرة لمايكل كاريك في أولد ترافورد؟

معاينة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
أولد ترافورد

يستضيف مانشستر يونايتد أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 8 نوفمبر، الساعة 14:00 بالتوقيت الشرقي القياسي و18:00 بتوقيت غرينتش. فهل يستطيع فريق مايكل كاريك البناء على انتصاره الأخير بعدما قلب تأخره في أوروبا، ليخفف بعض الضغط عن مدربه المحاصر بالانتقادات؟

مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا من قلب الهزيمة

أنهى يونايتد سلسلة من تسع مباريات بلا فوز بانتصار مثير بنتيجة 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدفين بفضل قائده المثير للجدل برونو فرنانديش وثنائية ماتيوس كونيا. ورغم ذلك، يحتل المركز السابع عشر المتأخر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز واحد فقط طوال الموسم. ويواجه الآن أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي ارتبط اسمه بتولي تدريب يونايتد إذا أُقيل مايكل كاريك، كما هو متوقع.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

أستون فيلا ينافس فرق «الستة الكبار»

يحل أستون فيلا ضيفًا على أولد ترافورد بمعنويات جيدة، رغم خسارته 3-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وأكد أوناي إيمري استمراره مع النادي إلى ما بعد عام 2029، لينهي التكهنات بشأن انتقال محتمل إلى أولد ترافورد. وانضم إيمري إلى فيلا في عام 2022، وفاز معه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأعاده إلى دوري أبطال أوروبا. وكان ذلك لقب إيمري الخامس في الدوري الأوروبي مدربًا، بعدما أحرزه ثلاث مرات مع إشبيلية ومرة واحدة مع فياريال.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

  • يفتقد يونايتد كارلوس باليبا المصاب وليساندرو مارتينيز الموقوف، فيما يغيب ماتي كاش عن فيلا للإيقاف أيضًا. ويحرز أمادو أونانا تقدمًا في تعافيه من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، لكنه لم يصبح جاهزًا بعد للمشاركة مع فيلا.
  • استقبل يونايتد هدفين على الأقل في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها على أرضه.

التشكيلتان المتوقعتان

يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ تيليمانس، ماينو؛ ديالو، فرنانديش، مبيومو؛ كونيا.

فيلا (4231): سوزوكي؛ بوغارد، توريس، ليندلوف، ماتسن؛ جوريتسكا، كامارا؛ أليسون، ماكجين، مانزامبي؛ جاكسون.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

4-2-3-1
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسليني يوروليني يوروهاري ماغويرهاري ماغويرA. HeavenA. Heavenديوجو دالوتديوجو دالوتماتيوس كونياماتيوس كونياكوبي ماينوكوبي ماينويوري تيليمانسيوري تيليمانسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيوموزيون سوزوكيزيون سوزوكيفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفإيان ماتسنإيان ماتسنآرون وان بيساكاآرون وان بيساكاباو توريسباو توريسجون ماكجينجون ماكجينيوهان مانزامبييوهان مانزامبيبوبكر كامارابوبكر كاماراAlysson EdwardAlysson Edwardجواو جوميزجواو جوميزنيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسون
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أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • مايكل كاريك
  • أوناي إيمري

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