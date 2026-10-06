الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:30 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و16:30 بتوقيت GMT.

يونايتد وسبيرز بحاجة إلى إنقاذ موسميهما

ربما كان مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في حاجة إلى توقف طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز للتفكير فيما لم ينجح حتى الآن. باختصار، يكاد يكون كل شيء. فهل يشكل أولد ترافورد العلاج الذي يحتاجه مانشستر يونايتد بشدة؟

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مانشستر يونايتد بين التألق والتراجع، لكن التراجع هو الغالب

منذ الفوز 5-2 على إيبسويتش، لم يحقق يونايتد أي انتصار في أربع مباريات محلية، وهي سلسلة تتضمن الخسارة أمام برايتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. ولم تلقَ الهزيمة على أرضه أمام مانشستر سيتي بعشرة لاعبين قبولًا لدى الجماهير، كما زادت التعادلات خارج الديار أمام إيفرتون وفولهام من إحباط المشجعين. وأنقذ هدف التعادل الذي سجله ماثيوس كونيا في الدقيقة 89 نقطة أمام فولهام، لكنه أبقى يونايتد متراجعًا إلى المركز 12.

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هل يسعد سبيرز بالابتعاد عن ملعبه؟

بدأ موسم توتنهام بالطريقة نفسها التي انتهى بها موسم 2025-26. الفريق اللندني لم يحقق أي فوز في أول خمس مباريات، وفشل في التسجيل في أربع منها. وجاءت نقطتاه الوحيدتان حتى الآن من تعادلين سلبيين 0-0، ما يسلط الضوء على مشكلاته أمام المرمى. أما أول أهدافه في الموسم، فلم تكن سوى أهداف تقليص في خسارته الأخيرة على أرضه 2-3 أمام أستون فيلا.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

غاب كل من ماركوس راشفورد، وكوبي ماينو، وبنجامين سيسكو، ونصير مزراوي عن الواجب الدولي بسبب مشكلات بدنية، وتحيط الشكوك بمشاركتهم هنا مع أصحاب الأرض.

يُعد تشافي سيمونز وويلسون أودوبير من الغيابات طويلة الأمد لدى الضيوف، بينما يقترب ديان كولوسيفسكي من العودة.

فاز سبيرز في أربع من آخر ست مواجهات بين الفريقين.

التشكيلتان المحتملتان

يونايتد (4231): لامينس؛ دالوت، ماغواير، مارتينيز، شو؛ تيليمانس، سانتوس؛ مبويمو، فرنانديز، راشفورد؛ كونيا.

سبيرز (4231): كينسكي؛ بورو، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون؛ بنتانكور، تونالي؛ سافيو، فرنانديز، مرموش؛ سولانكي.

أخبار الفريقين والقائمتان

يواجه كاريك أزمة إصابات كبيرة في أولد ترافورد، إذ يغيب كل من أماد ديالو، وماتيس دي ليخت، وتوم هيتون، ومانويل أوغارتي، وكارل دارلو، وكوبي ماينو، وماركوس راشفورد، وبنجامين سيسكو، وباتريك دورغو، ونصير مزراوي. ولا توجد أي حالات إيقاف معلنة، لكن حجم الغيابات يجعل قائمة يونايتد محدودة للغاية قبل المباراة. وعاد صفقة الصيف كارلوس باليبا مؤخرًا إلى المشاركة في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة بعد مشكلة في الكاحل، ما يمنح بعض التشجيع وسط مخاوف الإصابات.

ويفتقد دي زيربي أيضًا عناصر مهمة، إذ يغيب كل من ويلسون أودوبير، وتشافي سيمونز، وميخايلو مودريك، وبيدرو بورو، ويان بول فان هيكي، وميكي فان دي فين بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الضيوف، لكن هذه الغيابات تضيف مزيدًا من الصعوبة إلى بداية موسم مضطربة أصلًا. وستُضاف التحديثات الخاصة بقائمتي الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

حصد يونايتد نقطتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 1-1 مؤخرًا مع فولهام، وتقاسم التعادل 2-2 مع إيفرتون في وقت سابق من هذه السلسلة. وبين هاتين النتيجتين، خسر على أرضه 1-0 أمام مانشستر سيتي، كما سقط 2-3 أمام برايتون في كأس كاراباو. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة له عبر خمس مباريات هي الفوز 4-0 على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا، ليخرج من تلك الفترة بانتصار واحد وتعادلين وهزيمتين.

أما سجل توتنهام الأخير فيبعث على التشاؤم. فقد خسر فريق دي زيربي ثلاثًا من آخر خمس مباريات، بينها هزائم أمام أستون فيلا، وليفربول في كأس كاراباو، ونيوكاسل يونايتد. كما تعادل 0-0 مع كل من إيفرتون ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس. واستقبل سبيرز ثمانية أهداف عبر المباريات الخمس، مقابل تسجيل أربعة فقط.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد 2-0 على ملعب أولد ترافورد في فبراير 2026. وعبر آخر خمس مواجهات، فاز توتنهام في مباراتين، ويونايتد في مباراة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، كما التقى الفريقان أيضًا في نهائي الدوري الأوروبي في مايو 2025، والذي فاز به سبيرز 1-0. ويمنح سجل يونايتد على أرضه في هذه المواجهة بعض التشجيع، لكن توتنهام أظهر قدرته على التسبب في المتاعب عبر أكثر من مسابقة.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر يونايتد المركز 12، بينما يتذيل توتنهام الترتيب في المركز 20، ما يجعلها مواجهة ذات رهانات مختلفة، لكنها ملحة للطرفين.