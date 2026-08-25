معاينة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 11:30 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون يوم 30 أغسطس 2026 في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش (11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 17:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

Getty Images

عرض الأحد على أولد ترافورد

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه لمواجهة إيبسويتش تاون في لقاء ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 30 أغسطس. وبعد أداءين متباينين في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، يسعى يونايتد إلى رد فعل سريع أمام جماهيره من أجل إطلاق حملته. أما بالنسبة إلى إيبسويتش، فإن الرحلة إلى أولد ترافورد يوم الأحد تمثل فرصة مثالية للبناء على انطلاقته الإيجابية واختبار تطوره في دوري الأضواء خارج أرضه.

Getty Images

مانشستر يونايتد يبحث عن انتفاضة فورية بعد انتكاسة هال

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة الأحد وهو يبحث عن رد حاسم بعد خسارته 2-0 خارج أرضه أمام هال سيتي في الجولة الافتتاحية يوم 22 أغسطس. وتركت أهداف الشوط الأول من سيمي أجايي ونوبل ميندي يونايتد يطارد المباراة، ورغم التبديلات الهجومية في الشوط الثاني، بما في ذلك ماركوس راشفورد وكوبي ماينو وبنجامين شيشكو، فإن مانشستر يونايتد لم يتمكن من اختراق الكتلة الدفاعية المتماسكة لهال. وبالعودة إلى أولد ترافورد، سيركز المدرب والفريق على حد سواء على الاستقرار الدفاعي وفرض السيطرة في العمق عبر برونو فرنانديز من أجل اختراق خطوط إيبسويتش.

Getty Images

فوز متأخر درامي يمنح إيبسويتش تاون نقاط الافتتاح

يتوجه إيبسويتش تاون إلى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير 2-1 على سندرلاند في بورتمان رود يوم 22 أغسطس. وافتتح إيمرسون التسجيل في الدقيقة 24 قبل أن يعادل نيلسون أنغولو لسندرلاند قبل نهاية الشوط الأول. وواصل إيبسويتش الضغط بلا هوادة في الشوط الثاني، وبرز البديل جاك كلارك بطلاً للمباراة بعدما سجل هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 90 ليحصد الفريق النقاط الثلاث كاملة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. وسيحاول إيبسويتش نقل هذا اللعب الهجومي على الأطراف وروحه الصلبة إلى أولد ترافورد.

التاريخ يميل إلى مانشستر يونايتد في المواجهات المفتوحة

تاريخيًا، يملك مانشستر يونايتد الأفضلية في هذه المواجهة، بعدما فاز في أحدث لقاء بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-2 على أولد ترافورد في فبراير 2025، وهي المباراة التي شهدت أهدافًا من ماتياس دي ليخت وهاري ماغواير. ومع ذلك، أثبت إيبسويتش قدرته على إزعاج خط دفاع يونايتد عبر الهجمات المرتدة السريعة وخطورة الكرات الثابتة، ما يمهد لـ90 دقيقة عالية المخاطر بينما يتنافس الفريقان على موقع مهم في بداية الموسم.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بقائمة إصابات لافتة. فكل من ماتياس دي ليخت وتوم هيتون ومانويل أوغارتي خارج الحسابات، كما تلقى الفريق ضربة جديدة بعدما بات أماد ديالو مهددًا بالغياب لمدة ستة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات. ولم يؤكد النادي أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل صافرة البداية، ومن المنتظر صدور تحديثات أقرب إلى موعد المباراة.

لدى إيبسويتش تاون أيضًا غيابات عليه التعامل معها. فكل من جاك تايلور وأزور ماتوسيوا وخوليو إنسيسو تأكد غيابهم عن فريق غاري أونيل. وكما هو الحال مع يونايتد، لم تُعلن أي تشكيلة متوقعة، وستُضاف المزيد من أخبار الفريق عند توافرها.

الفورمة

فاز مانشستر يونايتد في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه خسارة 2-0 أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 أغسطس، وهي نتيجة جاءت بعد سقوطه 4-2 أمام ميلان في مباراة ودية قبل الموسم. لكن يونايتد أظهر بعض الإشارات الإيجابية في وقت سابق من فترة الإعداد، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد 2-1 وتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان.

يصل إيبسويتش تاون وهو في حالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات من دون أي تعادل. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 أغسطس. كما حقق فريق أونيل فوزًا 4-2 خارج أرضه على يونيون برلين وانتصارًا 3-0 على رايو فاييكانو خلال فترة الإعداد، واستقبل ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات، مقابل تسجيله عشرة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز مانشستر يونايتد 3-2 على أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 26 فبراير 2025. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 في بورتمان رود في نوفمبر 2024. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز مانشستر يونايتد في ثلاث مباريات، مع تعادل واحد ونتيجة واحدة لمصلحة إيبسويتش غير موجودة في مجموعة البيانات، فيما يعكس سجل يونايتد العام في هذه المواجهات تفوقًا واضحًا على أرضه، إذ سبق له أيضًا الفوز 3-0 في مباراة بكأس كاراباو على أولد ترافورد في سبتمبر 2015.