معاينة مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر سيتي ضد سندرلاند: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند يوم 20 سبتمبر 2026 عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مانشستر سيتي يستضيف سندرلاند المنتفض

يعود مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد لمواجهة سندرلاند في الجولة الخامسة من موسم 2026-27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فوز ديربي شاق خلال عطلة نهاية الأسبوع والتزامات الكأس في منتصف الأسبوع، يتطلع سيتي إلى استغلال أفضلية الأرض للبقاء قريبًا من صدارة الترتيب. أما سندرلاند، فإن رحلته إلى مانشستر بعد مواجهتين صعبتين تواليًا تمثل اختبارًا كبيرًا لتنظيمه الدفاعي أمام هجوم متفجر.

Getty Images

هدف هالاند يحسم دراما ديربي بعشرة لاعبين

يدخل مانشستر سيتي مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة بعد انتزاعه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 في الديربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). ورغم طرد فيل فودين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 23، أظهر سيتي انضباطًا تكتيكيًا هائلًا قبل أن يكسر إرلينغ هالاند الجمود في الدقيقة 59. وجاءت هذه النتيجة بعد فوز خارج الأرض بنتيجة 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا، وانتصار على أرضه بنتيجة 1-0 على كوفنتري سيتي، ليواصل سيتي انطلاقته القوية المبكرة.

Getty Images

دروس قاسية لسندرلاند أمام عمالقة دوري الأضواء

يتوجه سندرلاند إلى ملعب الاتحاد سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارته على أرضه 2-0 أمام أرسنال في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وصمد فريق ريجيس لو بريس طوال الشوط الأول الذي انتهى بلا أهداف، لكنه استقبل هدفًا في الدقيقة 57 من برونو غيماريش قبل أن يحسم بوكايو ساكا النتيجة بركلة جزاء متأخرة. ويتطلع سندرلاند إلى البناء على الصلابة الدفاعية التي منحته تعادلًا 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد وفوزًا 1-0 على هال سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الشهر.

هل ينجح دفاع سندرلاند المتوسط في إبطاء آلة سيتي؟

تاريخيًا، يفرض مانشستر سيتي سيطرته على الاستحواذ على أرضه، معتمدًا على محركات إبداعية مثل رايان شرقي وأنطوان سيمينيو لتموين إرلينغ هالاند. وسيعتمد سندرلاند على تنظيمه الدفاعي المتوسط بقيادة غرانيت تشاكا، وكيفن دانسو، ودانييل بالارد لتعطيل ممرات التمرير المركزية لسيتي، مع السعي لإطلاق براين بروبي في هجمات مرتدة سريعة. ومع وجود نقاط مبكرة مهمة على المحك، تعد مواجهة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد مانشستر سيتي خدمات فيل فودين، الذي يقضي عقوبة الإيقاف بعد بطاقته الحمراء في ديربي مانشستر. كما سيغيب جيريمي دوكو بسبب الإصابة، ما يترك لماريسكا خيارات محدودة على الأطراف قبل المباراة. وستتم إضافة مزيد من تحديثات أخبار الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يسافر سندرلاند إلى مانشستر من دون راينيلدو، الموقوف عن هذه المباراة. كما يغيب كل من حبيب ديارا ورومان ماندل بسبب الإصابة، ما يقلص أكثر خيارات لو بريس في الهجوم ووسط الملعب.

الحالة الفنية

يصل مانشستر سيتي وهو في حالة رائعة، بعدما فاز في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات. وتتضمن هذه السلسلة فوزه في الديربي بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وانتصاره 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل سيتي ثمانية أهداف واستقبل أربعة، وكان أداؤه الأكثر إقناعًا في الفوز 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. وتؤكد الانتصارات الخمسة المتتالية مدى الثبات الذي بناه ماريسكا مبكرًا في الموسم.

أما حالة سندرلاند مؤخرًا فكانت أكثر تباينًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-0 أمام أرسنال، كما خسر أيضًا 2-1 أمام إيبسويتش تاون في وقت سابق من هذه السلسلة. وتُظهر النتائج الإيجابية أمام هال سيتي في كأس كاراباو وفولهام في الدوري أنه قادر على حصد النقاط، لكن الهزيمتين المتتاليتين في آخر مباراتين خارج أرضه في المنافسات الرسمية ستثيران قلق لو بريس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب سندرلاند في يناير 2026، وهي نتيجة جاءت بعد فوز مانشستر سيتي على أرضه 3-0 على سندرلاند في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا.