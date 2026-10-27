معاينة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

كأس رابطة المحترفين - الجولة 4 28 أكتوبر 2026 - 16:00 أنفيلد

يستضيف ليفربول تشيلسي على ملعب أنفيلد في كأس كاراباو يوم الأربعاء 28 أكتوبر، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش. فهل يستطيع فريق أندوني إيراولا مواصلة نتائجه وعروضه الجيدة الأخيرة؟

إيراولا ينجح أخيرًا في جعل ليفربول يقدم كرة ممتعة

فاز ليفربول في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات، كان آخرها انتصاره على برايتون، الذي قدم أداءً مثيرًا للإعجاب، ليحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز على أنفيلد هذا الموسم. وتشمل هذه السلسلة انتصارين خارج أرضه على لاسك وبرينتفورد، وفوزًا على فياريال 4-3 على أرضه في دوري أبطال أوروبا. وسيسعى إيراولا إلى معالجة هشاشة دفاع ليفربول، إذ حافظ فريقه على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في مبارياته الخمس الأخيرة.

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إيزاك وباركولا، صاحبا الصفقتين المكلفتين، يبدآن في تقديم الإضافة

سجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هدفه السادس هذا الموسم أمام برايتون، بعدما صنع له الوافد الجديد برادلي باركولا الهدف.

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الإحباط يخيم على تشيلسي قبل رحلته إلى أنفيلد

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، محققًا لتوتنهام فوزه الثاني فقط في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج خلال 37 مواجهة. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن تلقى قبولًا لدى جماهير تشيلسي. ويختصر فوزان وتعادلان؟ لا، فوزان وخسارتان وتعادل واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز تذبذب نتائج تشيلسي مؤخرًا.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات والإيقافات

لم يخسر ليفربول في آخر خمس مواجهات استضاف فيها تشيلسي.

يغيب كول بالمر عن تشيلسي للإيقاف بعد بطاقته الحمراء أمام توتنهام، بينما يواصل إيمي مارتينيز وجواو بيدرو الغياب بسبب الإصابة.

التشكيلتان المتوقعتان

ليفربول (4-2-3-1): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، كيركيز؛ جرافينبيرخ، ماك أليستر؛ باركولا، فيرتز، جاكبو؛ إيزاك.

تشيلسي (3-4-2-1): بيندرز؛ أشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ كويندا، روجرز؛ ويلبيك.

أخبار الفريقين والقائمتان

يقود أندوني إيراولا ليفربول في مباراة كأس كاراباو هذه، لكن لا تتوفر في هذه المرحلة تشكيلة متوقعة مؤكدة أو قائمة بالإصابات أو تفاصيل عن الإيقافات. وستُضاف المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويقود تشابي ألونسو تشيلسي في هذه المواجهة، لكن تفاصيل القائمة وأخبار الإصابات ومعلومات الإيقافات لم تتأكد بعد أيضًا. ومن المتوقع صدور مزيد من أخبار الفريق قبل المباراة.

المستوى مؤخرًا

يدخل ليفربول المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وجاءت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، فاز ليفربول في أربع مباريات متتالية، بينها انتصار بنتيجة 3-6 خارج أرضه أمام لاسك في دوري أبطال أوروبا، وفوز 4-3 على فياريال. وسجل ليفربول 16 هدفًا واستقبل 9 أهداف في تلك المباريات الخمس، وهو ما يعكس غزارته التهديفية رغم انكشاف دفاعه أحيانًا. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 25 أكتوبر.

حقق تشيلسي فوزين وتلقى خسارتين وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام توتنهام هوتسبير يوم 24 أكتوبر. وقبلها، تغلب على بورنموث 5-1 وفاز 2-0 خارج أرضه على إيفرتون، لكنه خسر أيضًا 3-0 أمام برينتفورد في وقت سابق من تلك السلسلة. وتعادل تشيلسي 2-2 مع هال سيتي في المباراة الخامسة، ما يعكس تذبذب مستواه قبل مواجهة الكأس.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 مايو 2026، حين تعادل ليفربول وتشيلسي 1-1 على أنفيلد. وقبل ذلك، فاز تشيلسي 2-1 على أرضه في أكتوبر 2025، و3-1 على أرضه في مايو 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول مرتين وتشيلسي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وانتهت المواجهة السابقة الوحيدة بينهما في كأس كاراباو ضمن البيانات المتاحة بفوز ليفربول 1-0 على أرض تشيلسي في فبراير 2024.