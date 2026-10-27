معاينة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

كأس رابطة المحترفين - الجولة 4 28 أكتوبر 2026 - 16:00 أنفيلد

يستضيف ليفربول تشيلسي على ملعب أنفيلد في كأس كاراباو يوم الأربعاء 28 أكتوبر، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش. فهل يستطيع فريق أندوني إيراولا مواصلة نتائجه وعروضه الجيدة مؤخرًا؟

إيراولا يعيد ليفربول إلى التألق أخيرًا

فاز ليفربول بأربع مباريات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها أمام برايتون، الذي قدم أداءً لافتًا، ليحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد هذا الموسم. وشملت هذه السلسلة انتصارين خارج أرضه على لاسك وبرينتفورد، وفوزًا على أرضه بنتيجة 4-3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا. وسيرغب إيراولا في معالجة هشاشة دفاع ليفربول، إذ لم يحافظ فريقه على نظافة شباكه سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة.

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إيزاك وباركولا، الصفقتان باهظتا الثمن، يبدآن في تقديم الإضافة

سجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هدفه السادس هذا الموسم أمام برايتون، فيما صنع الوافد الجديد برادلي باركولا الهدف للاعب نيوكاسل السابق.

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تشيلسي يعاني قبل رحلته إلى أنفيلد

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، محققًا لتوتنهام فوزه الثاني فقط في ستامفورد بريدج خلال 37 محاولة في المسابقة. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن ترضي جماهير تشيلسي. ويلخص فوزان وخسارتان وتعادل في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري حالة عدم استقرار نتائج تشيلسي مؤخرًا.

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أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات والإيقافات

لم يخسر ليفربول في آخر خمس مواجهات استضاف فيها تشيلسي.

يغيب كول بالمر عن تشيلسي للإيقاف بعد طرده أمام توتنهام، بينما لا يزال إيمي مارتينيز وجواو بيدرو بعيدين عن الملاعب بسبب الإصابة.

التشكيلتان المتوقعتان

ليفربول (4-2-3-1): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، كيركيز؛ جرافنبرخ، ماك أليستر؛ باركولا، فيرتز، جاكبو؛ إيزاك.

تشيلسي (3-4-2-1): بيندرز؛ أتشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ كويندا، روجرز؛ ويلبيك.

أخبار الفريقين وقائمتاهما

يقود أندوني إيراولا ليفربول في مباراة كأس كاراباو هذه، لكن لم تتوفر حتى الآن تشكيلة متوقعة مؤكدة أو قائمة بالإصابات أو تفاصيل بشأن الإيقافات. وستُضاف المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود تشابي ألونسو تشيلسي في هذه المواجهة، لكن لم تُؤكد كذلك في هذه المرحلة أي تفاصيل عن قائمة الفريق أو أخبار الإصابات أو الإيقافات. ومن المتوقع صدور مزيد من أخبار الفريق قبل المباراة.

المستوى الأخير

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وجاءت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، فاز ليفربول بأربع مباريات متتالية، بينها انتصار بنتيجة 3-6 خارج أرضه على لاسك في دوري أبطال أوروبا وفوز بنتيجة 4-3 على فياريال. وسجل ليفربول 16 هدفًا واستقبل 9 أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يعكس غزارته الهجومية رغم انكشاف دفاعه أحيانًا. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 25 أكتوبر.

حقق تشيلسي انتصارين وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له، إلى جانب تعادل واحد. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام توتنهام هوتسبير يوم 24 أكتوبر. وقبلها، فاز على بورنموث 5-1 وعلى إيفرتون خارج أرضه 2-0، لكنه خسر أيضًا 3-0 أمام برينتفورد في وقت سابق من تلك السلسلة. وتعادل تشيلسي 2-2 مع هال سيتي في المباراة الخامسة، ليدخل مواجهة الكأس هذه بمستوى متذبذب.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 مايو 2026، حين تعادل ليفربول وتشيلسي 1-1 على ملعب أنفيلد. وقبل ذلك، فاز تشيلسي على أرضه 2-1 في أكتوبر 2025 و3-1 في مايو 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول مرتين وتشيلسي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وانتهت المواجهة السابقة الوحيدة بينهما في كأس كاراباو ضمن البيانات المتاحة بفوز ليفربول 1-0 على أرض تشيلسي في فبراير 2024.