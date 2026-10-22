ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أنفيلد

يستضيف ليفربول برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا)، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليفربول إيراولا مستعد للدفاع عن سجله على أرضه أمام برايتون المتألق

يعود ليفربول بقيادة أندوني إيراولا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على فياريال 4-3 في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. وبعد تعافيه من انتكاسة سابقة في الدوري أمام مانشستر سيتي، بالفوز على برينتفورد 2-1 ثم تحقيق انتصار أوروبي، يسعى ليفربول للحفاظ على سجله على أرضه. لكن برايتون بقيادة فابيان هورزلر يشكل تهديدًا كبيرًا، إذ يحل ضيفًا على ميرسيسايد بعدما اكتسح كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا تسعة أهداف في آخر مباراتين له.

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المواجهة الأبرز: أليكسيس ماك أليستر ضد باسكال جروس

محرك وسط الملعب المتألق: يقدم نجم برايتون السابق أليكسيس ماك أليستر أداءً لافتًا مع ليفربول، بعدما سجل هدفين أمام فياريال في منتصف الأسبوع، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في آخر مشاركتين له.

منظّم اللعب: يشكل الألماني المخضرم باسكال جروس ركيزة خط وسط برايتون. ويتعين على جروس الحد من تأثير ماك أليستر ورايان جرافنبيرخ في وسط الملعب، لمنع ليفربول من شن هجمات سريعة إلى الأمام.

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التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

ليفربول (4-3-3): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، تسيميكاس؛ ماك أليستر، نيوني، جرافنبيرخ؛ فيرتز، إيزاك، جاكبو.

برايتون آند هوف ألبيون (4-2-3-1): فيربروجن؛ قاديوغلو، فوشكوفيتش، دانك، بوسكالي؛ جروس، أندريس؛ جوميز، عياري، دي كويبر؛ كوستولاس.

نظرة على المباراة: يدخل ليفربول المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه في أنفيلد، مستندًا إلى تفوقه في المواجهات المباشرة وقوته الهجومية الكبيرة في العمق. لكن برايتون بقيادة هورزلر سيسعى إلى الضغط العالي منذ البداية واستغلال أي إرهاق دفاعي متبقٍ لدى ليفربول من مباراته الأوروبية في منتصف الأسبوع.

أخبار الفريقين والقائمتان

يخوض ليفربول هذه المباراة في غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول. ويُدرج كونور برادلي، وهوجو إيكيتيكي، وجيوفاني ليوني، وفيتيسلاف ياروس، وجيريمي فريمبونج، ودومينيك سوبوسلاي ضمن الغائبين بسبب الإصابة. وسيقدم إيراولا مزيدًا من المستجدات بشأن القائمة قبل انطلاق المباراة.

ويعاني برايتون أيضًا من غيابات بارزة، إذ يغيب ستيفانوس تزيماس، وإيفان فيرجسون، وكاورو ميتوما، وفيمي عزيز، وماتس فيفر، ويانكوبا مينتيه. ولا يواجه هورزلر أي إيقافات، على أن تتأكد بقية أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

النتائج الأخيرة

فاز ليفربول في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز على برينتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق انتصارًا بنتيجة 6-3 على لاسك في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

فاز برايتون في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة فقط خلال هذه السلسلة. وكانت آخر نتائجه الفوز على كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على إف كي كاونو زالجيريس 4-0 في دوري المؤتمر الأوروبي. وفاز برايتون أيضًا على آرسنال 3-0 ومانشستر يونايتد 3-2 في كأس كاراباو خلال تلك الفترة، ليصبح الفريق الأبرز من حيث النتائج الأخيرة في الدوري.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الفريقان آخر مرة في مارس 2026، حين فاز برايتون على ليفربول 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليفربول بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبرايتون، مع فوز إضافي لبرايتون ضمن تلك السلسلة. وكانت أبرز نتائج ليفربول خلالها الفوز 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد في فبراير 2026.