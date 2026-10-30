معاينة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 1 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال يوم الأحد 1 نوفمبر، الساعة 15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:30 بتوقيت غرينتش.

حصن أنفيلد ينتظر البطل

بعد بداية متذبذبة نسبيًا للموسم تحت قيادة أندوني إيراولا، بات ليفربول أحد أكثر الفرق تألقًا في إنجلترا حاليًا. وباحتساب فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حقق ليفربول خمسة انتصارات متتالية، سجل خلالها 15 هدفًا. وسيتوقف أحد هذين المسارين هنا، إذ فاز صاحب الأرض بآخر ثلاث مباريات له في أنفيلد، بينما فاز ضيفه أرسنال بقيادة أرتيتا بخمس من آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أرسنال يختبر قدرته على المنافسة على اللقب في أنفيلد

بدأ أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم بصورة رائعة، محققًا ثمانية انتصارات في تسع مباريات. وكانت خسارته 3-0 أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة العثرة الوحيدة، لكنه رد عليها بأفضل طريقة، فحقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري أمام ليدز ونوتينجهام فورست وإيفرتون. ومع ذلك، لم تسر الأمور كلها على نحو مثالي، إذ تعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتعرض لخسارة مفاجئة أمام فليتوود تاون، المنتمي إلى الدرجة الرابعة، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وتعني البطاقة الحمراء التي تلقاها المراهق ماكس دومان في تلك الخسارة بركلات الترجيح أن اللاعب الموهوب، البالغ من العمر 16 عامًا، سيغيب عن ثلاث مباريات محلية، تبدأ بهذه المباراة. ولم يفز أرسنال بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ عام 2012، في سلسلة امتدت إلى 13 زيارة دون انتصار.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

لم يحقق أرسنال أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 2012.

لم يحقق أرسنال، بطل الدوري بقيادة ميكيل أرتيتا، أي فوز في آخر أربع مواجهات مع ليفربول، رغم انتهاء ثلاث منها بالتعادل.

يفتقد ليفربول الثنائي المصاب فيكتور مونيوز ودومينيك سوبوسلاي، بينما سيتعين على أرسنال التعامل مع غياب بوكايو ساكا وويليام ساليبا، إضافة إلى دومان الموقوف.

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