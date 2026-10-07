الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 11:30 أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم 11 أكتوبر 2026 عند الساعة 11:30 بتوقيت EST و15:30 بتوقيت GMT.

استقبال بارد ينتظر مانشستر سيتي في أنفيلد

ستكون هذه أول مباراة لمانشستر سيتي منذ إدانته بارتكاب انتهاكات خطيرة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، لذا من المنتظر أن يحظى باستقبال لافت من أحد أقرب منافسيه في السنوات الأخيرة.

سيتي مرشح لاعتلاء الصدارة يوم الأحد

سيظل مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عند انطلاق المباراة يوم الأحد، إذ يتقدم بفارق ثلاث نقاط وأربعة أهداف على أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي ليدز يوم السبت. وقدم مانشستر سيتي بداية مثالية للموسم على أرض الملعب، بعدما فاز في سبع مباريات متتالية في جميع المسابقات، بما في ذلك تحقيقه العلامة الكاملة في الدوري. وسجل الفريق 10 أهداف في آخر انتصارين له على أرضه أمام نوريتش في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وسندرلاند بنتيجة 5-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق انتصارين متتاليين خارج أرضه بشباك نظيفة أمام مانشستر يونايتد وبورتو.

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ليفربول لا يزال يتأقلم مع مدرب جديد

رغم أن ليفربول لم يخسر في تسع مباريات إجمالًا في جميع المسابقات، فإنه ظهر بصورة أقل من مقنعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وفاز في آخر مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز بشباك نظيفة، لكنه اكتفى بالتعادل في آخر مباراتين له في الدوري على ملعب أنفيلد، 2-2 أمام نوتنجهام فورست و0-0 أمام فولهام.

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أرقام مهمة وأخبار الإصابات

يتصدر كودي جاكبو قائمة صانعي الأهداف، فيما يُعد هوغو إيكيتيكي وكونور برادلي من أبرز الغائبين عن ليفربول بسبب إصابات طويلة الأمد.

سيغيب فيل فودين عن صفوف الفريق الضيف بسبب الإيقاف عقب طرده أمام مانشستر يونايتد.

فاز مانشستر سيتي في آخر ثلاث مواجهات مباشرة بإجمالي 9-1، لكنه لم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر 16 زيارة له إلى أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه فاز في المواجهة المقابلة الموسم الماضي بهدف متأخر من إيرلينج هالاند.

سجل المهاجم النرويجي خمسة أهداف في آخر ثلاث مواجهات له مع ليفربول.

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أخبار الفريقين والقوائم

يدخل ليفربول المباراة مع غياب عدد كبير من اللاعبين. ويُدرج كل من هوغو إيكيتيكي، وكونور برادلي، وجيوفاني ليوني، وفيديريكو كييزا، وفيتسلاف ياروش، وكودي جاكبو ضمن قائمة المصابين، ما يترك إيراولا بخيارات محدودة في عدة مراكز. ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية مع تقييم النادي لمستويات الجاهزية البدنية عقب فترة التوقف الدولي.

ويواجه ماريسكا بدوره مشكلات في الاختيارات داخل مانشستر سيتي. إذ يعاني كل من أنطوان سيمينيو ونيكو أو'رايلي من الإصابة، بينما يغيب فيل فودين للإيقاف. وتبقى جاهزية هالاند، الذي خرج خلال هزيمة النرويج أمام البرتغال، مصدر القلق الأكبر قبل انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

يخوض ليفربول هذه المباراة بعد تحقيقه أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بفوز 1-0 خارج أرضه على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق أيضًا انتصارات على توتنهام في كأس كاراباو، وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وإيبسويتش تاون في الدوري. وجاء التعادل أمام فولهام، في مباراة لم يسجل فيها أي من الفريقين. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل ليفربول ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة، ما يشير إلى فريق يصنع الكثير من الفرص لكنه لم يكن دائمًا صلبًا بما يكفي دفاعيًا.

أما سجل مانشستر سيتي الأخير فيبدو أكثر قوة. إذ فاز الفريق في جميع مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا ستة. وتتضمن هذه السلسلة فوزًا في الدوري على سندرلاند بنتيجة 5-3، وانتصارًا 5-0 على نوريتش في كأس كاراباو، إلى جانب الفوز على مانشستر يونايتد وبورتو. وأظهر مانشستر سيتي قدرة كبيرة على التسجيل بغزارة، رغم أن أرقامه الدفاعية خلال هذه السلسلة تشير إلى أنه لا يخلو من نقاط ضعف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 4-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026. وقبل ذلك، فاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في أنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2026، وحقق انتصارًا على أرضه بنتيجة 3-0 في نوفمبر 2025. أما انتصارا ليفربول في هذه السلسلة فجاءا في فبراير 2025، حين خسر مانشستر سيتي على أرضه 2-0، وفي ديسمبر 2024، عندما فاز ليفربول 2-0 في أنفيلد. وعلى مدار آخر خمس مباريات، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات مقابل انتصارين لليفربول، مع تسجيل مانشستر سيتي 10 أهداف مقابل أربعة لليفربول.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر سيتي الصدارة قبل هذه المباراة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس، ما يمنح صاحب الأرض دافعًا إضافيًا لتقليص الفارق عبر تحقيق نتيجة إيجابية في أنفيلد.