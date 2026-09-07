دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 15:00 أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد يوم 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مع استقبال ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، لأتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني على ملعب أنفيلد.

ليفربول ينطلق أخيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز فريق أندوني إيراولا 2-0 على إيبسويتش تاون يوم الجمعة، بفضل ثنائية ألكسندر إيزاك في الشوط الأول، ليحقق أول انتصار له هذا الموسم بعد تعادلين بنتيجة 2-2. كما منح الظهور الأول لصفقة الصيف البالغة قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني برادلي باركولا، وقد يتطلع الفرنسي للمشاركة أساسيًا هنا أمام أتلتي.

Getty Images

أتلتي يأتي بعد سلسلة من النتائج المتباينة

تلقى الضيوف هزيمة قاسية 3-0 أمام أتلتيك بيلباو في عطلة نهاية الأسبوع في الليجا، ولا تزال مشكلاتهم الهجومية مستمرة. يريد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الرحيل عن النادي بعد أن لم تتحقق رغبته في الانتقال إلى برشلونة، بينما يغيب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة. وكانت نتائج المدرب دييجو سيميوني متذبذبة، إذ أعقبت الهزيمة أمام بيلباو فوزًا 3-1 خارج أرضه على إشبيلية وتعادلًا 2-2 مع فياريال. وشارك ألفاريز بديلًا أمام بيلباو، وكذلك مواطنه وصفقة الصيف كريستيان روميرو. وقد يكون الثنائي مرشحًا للمشاركة أساسيًا، نظرًا لامتلاكهما خبرة مهمة في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

ليفربول (4231): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، كيركيز؛ جرافينبيرخ، سوبوسلاي؛ جاكبو، فيرتز، باركولا؛ إيزاك.

أتلتي (442): أوبلاك؛ يورينتي، بوبيل، روميرو، جريمالدو؛ سيميوني، باريوس، هيولماند، لوكمان؛ ألفاريز، باينا.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي المحتمل قبل المباراة، ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات في صفوف أصحاب الأرض. ومن المتوقع إضافة التحديثات كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء.

وبالمثل، لم يكشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد عن أخبار الفريق، مع عدم وجود غيابات أو إيقافات مؤكدة مدرجة في هذه المرحلة. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفرها.

الحالة

حقق ليفربول فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في الأسبوع السابق. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك السلسلة في مباراة ودية أمام كومو، بينما خسر 3-2 أمام موناكو في فترة ما قبل الموسم. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

كان أتلتيكو مدريد في حالة أفضل، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وخسر مرة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 خارج أرضه على إشبيلية في الليجا، كما تغلب على مالاجا 2-0 في وقت سابق من أغسطس. كما شهدت هذه السلسلة الإيجابية تعادلًا 2-2 مع فياريال وفوزًا وديًا 2-1 على مارسيليا، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر سيتي في فترة ما قبل الموسم. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر 2025، عندما فاز ليفربول 3-2 على ملعب أنفيلد. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وكلها في دوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول ثلاث مرات مقابل انتصارين لأتلتيكو. وتشمل المواجهات السابقة فوز ليفربول 2-0 على ملعب أنفيلد في نوفمبر 2021، وفوزه 3-2 في مدريد في أكتوبر 2021، وفوز أتلتيكو 3-2 على ملعب أنفيلد في مارس 2020، وفوز أتلتيكو 1-0 في ذهاب المواجهة نفسها في فبراير 2020.

الترتيب

في ترتيب دوري أبطال أوروبا، يحتل كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد حاليًا المركز الأول في مجموعته.