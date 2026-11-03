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دوري أبطال أوروبا
team-logoلايبزيج
ريد بول أرينا، لايبزيج
team-logoمانشستر سيتي
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معاينة مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
لايبزيج ضد مانشستر سيتي
لايبزيج
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
إرلينج هالاند
إينزو ماريسكا

معاينة شاملة لمباراة آر بي لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. نتناول الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما، وغير ذلك، بينما يواجه إنزو ماريسكا أولى العقبات في مسيرته مدربًا لمانشستر سيتي.

لايبزيج ضد مانشستر سيتي: تقديم مباراة دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
ريد بول أرينا، لايبزيج

يسافر مانشستر سيتي إلى ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فهل يستطيع إنزو ماريسكا إعادة الاستقرار إلى الفريق؟ تنطلق المباراة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت جرينتش.

هل يتزايد الضغط على ماريسكا في سيتي؟

خسر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا وبرايتون، ما سمح لأرسنال، حامل اللقب، بانتزاع الصدارة منه. وأعرب ماريسكا عن أسفه لخطأ فردي ارتكبه ماتيوس نونيز في الهزيمة أمام برايتون نهاية الأسبوع. وبدأ سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز 2-0 على بورتو، ثم خسر على أرضه 2-4 أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يكتسح آيك أثينا 5-1. وسجل الهداف النرويجي إيرلينج هالاند أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم. كما أحرز 12 هدفًا في ثماني مباريات أمام لايبزيج خلال مسيرته، لذا سيدخل هذه المواجهة بثقة.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

لايبزيج يجد إيقاعه تحت قيادة ديميكيليس

لدى لايبزيج ما يدعو إلى الثقة، بعدما فاز بخمس مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات دون أن يستقبل أي هدف خلالها. لكنه تعرض لهزائم ثقيلة خارج أرضه هذا الموسم، أبرزها أمام كومو وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-1 في كلتا المباراتين، كما خسر 6-1 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، سيشعر مارتن ديميكيليس بتفاؤل كبير إزاء أداء فريقه على أرضه، بعدما سجل 19 هدفًا في آخر خمس مباريات خاضها هناك. وإجمالًا، حقق الفريق عشرة انتصارات متتالية على أرضه، بينها الفوز 1-0 على آيندهوفن في هذه المسابقة.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

  • غاب ماكسيم إستيف عن فوز لايبزيج على شالكه نهاية الأسبوع. وكان أنطوان سيمينيو الغائب الوحيد عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة أمام برايتون نهاية الأسبوع.
  • سجل إيرلينج هالاند 12 هدفًا في ثماني مباريات أمام لايبزيج خلال مسيرته.
  • سجل أنطونيو نوسا، مواطن هالاند، هدفًا وصنع أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات للايبزيج.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة لايبزيج ضد مانشستر سيتي

4-2-3-1
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لايبزيج
لايبزيج
التشكيل
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مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
مارتن فانديفوردتمارتن فانديفوردتويلي أوربانويلي أوربانديفيد راومديفيد راومكاستيلو لوكيباكاستيلو لوكيباريدل باكوريدل باكوكريستوفر نكونكوكريستوفر نكونكوبراجان جرودابراجان جرودانيكولاس سيوالدنيكولاس سيوالدنيل العيناوينيل العيناويأنطونيو نوساأنطونيو نوسارومولو كروزرومولو كروزجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماريكو لويسريكو لويسعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشريان شرقيريان شرقيفيل فودينفيل فودينإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإليوت أندرسونإليوت أندرسونteam-logoAllanإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
لايبزيج

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • مارتن ديميكيليس
  • إينزو ماريسكا

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